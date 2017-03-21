Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области со ссылкой на региональный Гидрометцентр, в Оке в черте Рязани уровень воды понизился на 5 сантиметров и составил 232 сантиметра от нулевой отметки гидрологического поста.

В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в Оке также понизился на 2 сантиметра и достиг отметки 503 сантиметра.

В районе села Старая Рязань уровень воды понизился на 3 сантиметра, общий уровень составил 322 сантиметра.

На территории города Касимова уровень воды прибавился на 11 сантиметров и составил 362 сантиметра, редкий ледоход. В районе населенного пункта Елатьма уровень воды за сутки прибавился на 14 сантиметров, общий уровень составил 247 сантиметров.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды понизился на 6 сантиметров и составил 287 сантиметров, отмечается редкий ледоход.

На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на 23 сантиметра и составил 236 сантиметров.

На реке Пет в селе Потапьево уровень воды прибавился на 23 сантиметра и составил 323 сантиметра.

На реке Ранова села Троица уровень воды прибавился на 28 сантиметров и составил 470 сантиметров.

На реке Верда в черте города Скопин вода поднялась на 7 сантиметров и ее уровень составил 152 сантиметра.

На территории Рязанской области остаются подтопленными 2 низководных моста в Старожиловском и Скопинском районах.

В Рязанском районе в результате подъема воды в Оке подтоплен низководный участок дороги у населенных пунктов Коростово и Заокское Рязанского района.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.

Фото Ольги Трофимовой