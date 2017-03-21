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21.03.2017, 10:19
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Общество
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Лучшими в первой игре Межрегиональной Рязанской лиги КВН стали летчики из Ульяновска

Автор фото: Татьяна Клемешева | Лучшими в первой игре Межрегиональной Рязанской лиги КВН стали летчики из Ульяновска
Фото: Татьяна Клемешева.

Команда «Экипаж» получила приз за самое удачное выступление. Кроме того, на первой игре сезона выбрали лучшего игрока и самую яркую девушку – участницу команды, а также наиболее интересную шутку. Привычные правила были дополнены новшествами. Редактором лиги стал чемпион Высшей лиги Международного союза КВН 2006 года в составе команды «РУДН» Евгений Донских. Изменился и порядок проведения игр: отныне редактор будет проводить «телевизионные» конкурсы, чтобы готовить команды к испытаниям формата Высшей лиги.

В игре открытия приняли участие команды из Рязани, Москвы, Егорьевска и Ульяновска. Темами их шуток стали отношения, надоедливые интернет-тренды и реклама в Сети, а также яркие события последних недель. Сборная города Егорьевска представила зарисовку о роли Президента РФ Владимира Путина в ошибке в финале церемонии премии «Оскар»: по версии игроков, глава нашей страны неразборчиво написал имя победителя на листке. Этот номер обыграл популярный на данный момент стереотип о роли России в ключевых событиях американской жизни и был признан жюри лучшей шуткой игры.

По итогам игроки и команды получили следующие звания:

– «Мистер КВН» – единственный игрок команды «Реви», г. Владимир;

– «Мисс КВН» – участница команды «Хорошие парни», г. Москва;

– «Лучшая шутка» – номер Сборной города Егорьевска;

– «Команда-открытие» – «Другие», г. Рязань;

– «Лучшее выступление» – «Экипаж», г. Ульяновск.

Восемь команд проходят в 1/8 сезона. Еще три – «ООО «Мечта»» (Москва), «Попытка №5» (Рязань), «Сборная РязГМУ» (Рязань) – будут временно находиться «в режиме ожидания».

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