У жителя Рязанской области изъяли более килограмма марихуаны

В ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью!» полицейские получили от граждан информацию, что 52-летний житель села Новые Кельцы Скопинского района может быть причастен к незаконному обороту растительных наркотиков, сообщает сайт УМВД России по области.

Стражи правопорядка осмотрели жилище подозреваемого и в импровизированном тайнике обнаружили большой пакет с высушенными фрагментами растений. Экспертиза установила, что злоумышленник хранил у себя дома более килограмма марихуаны. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.