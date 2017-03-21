В Рязани легковушка сбила женщину и скрылась с места ДТП

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 17.20 в Рязани. Неустановленный автомобиль сбил женщину, которая с травмами обращалась в больницу.

Полицейские устанавливают личность водителя, который совершил ДТП и покинул место аварии.

Госавтоинспекция напоминает об обязанностях водителя в случае факта ДТП. Водитель обязан немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, принять меры для оказания доврачебной помощи пострадавшим, вызвать «Скорую помощь» и сообщить о случившемся в полицию.

В случае, если водитель скрывается с места происшествия, игнорировавшему факт ДТП водителю грозит административная ответственность в виде лишения права управления транспортного средства от 12 до 18 месяцев, либо арест до 15 суток. Не следует забывать, что такой вид правонарушения, как оставление места дорожно-транспортного происшествия, несет в себе опасность для жизни и здоровья травмированного участника дорожного движения.