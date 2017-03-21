В центральном парке культуры и отдыха Рязани появится зеленый лабиринт

Это один из проектов участников молодежного форума «УРБАНиЯ», который получил «добро» главы администрации Рязани на реализацию

Новый облик Рязани обсудил глава городской администрации Олег Булеков с участниками молодежного форума «УРБАНиЯ» на завершающей сессии проекта. Как сообщает сайт администрации города, в работе форума «УРБАНиЯ» приняли участие более 70 представителей городских молодежных общественных объединений, студенты и молодежные активисты. В подготовке проектов и разработке инициатив, направленных на формирование нового имиджа города, участникам форума помогали заместители главы администрации Рязани Ольга Свинцова и Андрей Ульянов, начальник управления градостроительства и архитектуры Дмитрий Васильченко, начальник управления образования и молодежной политики Алексей Зимин, замначальника управления культуры Александра Багульник, замминистра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Павел Симаков.

По итогам работы форума было подготовлено несколько проектов, в обсуждении которых принял участие глава администрации города Олег Булеков. Он оценил каждую работу и высказал свое мнение о перспективах их реализации. В частности, в ближайшее время при поддержке администрации города развитие получит проект сооружения зеленого лабиринта из кустарников в ЦПКиО, установка книжных стоек «Бук-кейс», открытие школы финансовой грамотности и профориентационной страницы на сайте администрации.

Также подробно обсуждались инициативы участников форума по благоустройству парка им. Уткина, Торгового городка, пристани на реке Трубеж, обустройству площадок воркаута, вопросы дальнейшего развития сети велосипедных дорожек и многие другие.

По каждому из предложенных к обсуждению проектов глава администрации дал поручения руководителям структурных подразделений. Олег Булеков поблагодарил участников форума за творческий подход и интересные предложения, которые, как признался глава администрации, он намерен взять на вооружение.