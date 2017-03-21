В Рязани, в библиотеке им. Горького, состоялась презентация четвертого сборника песен Александра Трушина
Открывая творческий вечер, директор библиотеки, секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина отметила, что практически все произведения рязанского композитора объединяет любовь к Родине, верность патриотическому и воинскому долгу. Своими песнями, маршами он сохраняет и продолжает развитие культурно-историческое наследие области.
С большим событием автора поздравила депутат городской Думы Екатерина Филиппова, ответственный секретарь Рязанского землячества в Москве Людмила Серебрякова и многие другие.
Александр Сергеевич Трушин – член регионального отделения Союза литераторов России, лауреат Национальной литературной премии 2015 года «Золотое перо Руси» в номинации «Музыкальная», дипломант литературно-общественной премии Московской городской организации Союза писателей России «Серебряный крест» 2016 года, член Общественной палаты Рязанской области. Александр Трушин известен далеко за пределами нашего региона, входит в состав комитета ветеранов ВМФ и союза моряков-подводников. Его песни поют в армейских и флотских частях, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России.
На презентации очередного сборника выступили солисты областного музыкального театра Алексей Свиридов, Сергей и Марина Головкины, Алла Богульникова, лауреат международных конкурсов пианист Евгений Антипов, поэт и композитор Константин Паскаль и другие.