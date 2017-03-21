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21.03.2017, 11:17
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Культура
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В Рязани, в библиотеке им. Горького, состоялась презентация четвертого сборника песен Александра Трушина

Автор фото: Димитрий Соколов | В Рязани, в библиотеке им. Горького, состоялась презентация четвертого сборника песен Александра Трушина
Фото: Димитрий Соколов.

Открывая творческий вечер, директор библиотеки, секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина отметила, что практически все произведения рязанского композитора объединяет любовь к Родине, верность патриотическому и воинскому долгу. Своими песнями, маршами он сохраняет и продолжает развитие культурно-историческое наследие области.

С большим событием автора поздравила депутат городской Думы Екатерина Филиппова, ответственный секретарь Рязанского землячества в Москве Людмила Серебрякова и многие другие.

Александр Сергеевич Трушин – член регионального отделения Союза литераторов России, лауреат Национальной литературной премии 2015 года «Золотое перо Руси» в номинации «Музыкальная», дипломант литературно-общественной премии Московской городской организации Союза писателей России «Серебряный крест» 2016 года, член Общественной палаты Рязанской области. Александр Трушин известен далеко за пределами нашего региона, входит в состав комитета ветеранов ВМФ и союза моряков-подводников. Его песни поют в армейских и флотских частях, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России.

На презентации очередного сборника выступили солисты областного музыкального театра Алексей Свиридов, Сергей и Марина Головкины, Алла Богульникова, лауреат международных конкурсов пианист Евгений Антипов, поэт и композитор Константин Паскаль и другие.

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