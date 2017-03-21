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21.03.2017, 11:40
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Происшествия
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В Рязани пьяный водитель устроил «гонки» с полицейскими

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 20.30 в Рязани по улице Советской Армии двигался автомобиль ВАЗ-2112. Странная манера вождения привлекла внимание сотрудников Госавтоинспекции, и они  дали водителю знак об остановке транспортного средства, однако автомобиль продолжил движение. Сотрудники полиции неоднократно повторяли требование остановиться, но водитель двигался дальше, создавая опасные ситуации на проезжей части. Авто проехало на красный сигнал светофора, выезжало на полосу встречного движения. Через некоторое время на улице Горького экипажам ДПС удалось задержать правонарушителя.

Сотрудники ГИБДД предположили, что водитель находится в состоянии опьянения. Подозрения оправдались - при освидетельствовании алкотестер показал 0,888 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Полицейские установили, что это уже не первый случай, когда этот водитель садится за руль в нетрезвом состоянии, ранее он был лишен права управления транспортным средством, а в прошедшем году был привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст. 264 УК РФ.

Теперь нарушитель будет привлекаться к уголовной ответственности (ст.264.1 УК РФ). Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей, - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортным средствами в течение трех лет.

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