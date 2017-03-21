В финале тридцатого фестиваля «Черный кот» выступят три коллектива – обладатели Гран-при

Любимцы рязанской публики – «Стиль» (Санкт-Петербург), «Дис-Танцы-Я» (Калуга) и «Огни» (Щацк) – покажут свои номера вне конкурса. Об этом рассказали директор рязанского Дворца молодежи, президент фестиваля «Черный кот» Николай Плетнев и министр молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова. В честь круглой даты организаторы устроят и другие сюрпризы для участников и зрителей, но раскрывать какие-либо тайны заранее они отказались. «Мы хотим сохранить интригу до конца», – отметил Плетнев.

В 2017 году участниками «Черного кота» станут более 35 танцевальных коллективов из Рязани и Рязанской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Иванова, Тольятти и других городов. Номинации останутся прежними – это «Клубный танец», «Слоу», «Фолк», «Фристайл» и другие. Николай Плетнев отметил, что на этот раз конкурсантов, приготовивших номера для номинации «Клубный танец», стало меньше. При этом количество желающих поставить танцы на народно-патриотическую тематику выросло.

Межрегиональный фестиваль современного танца «Черный кот» – признанное событие в танцевальном мире. Ежегодно конкурсные выступления собирают аншлаги в зале Дворца молодежи и приковывают внимание телезрителей, которые смотрят трансляции на канале ТКР. Главной особенностью «Черного кота» остается судейство: победителей всегда определяют сами зрители, записывая фаворитов на билетах.