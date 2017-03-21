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21.03.2017, 11:52
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Власть
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Николай Любимов: «В Рязань, другие города и населенные пункты региона едет много гостей, туристов, и за дороги региону не должно быть стыдно»

Автор фото: Дмитрий Осинин | Николай Любимов: «В Рязань, другие города и населенные пункты региона едет много гостей, туристов, и за дороги региону не должно быть стыдно»
Фото: Дмитрий Осинин.

Об этом глава региона заявил сегодня на заседании правительства области. По словам Николая Любимова, в минувшие выходные он проехал по улицам областного центра, на которых требуется ремонт дорожного полотна, в частности, по улице Горького, улице Садовой, проезду Речников, Восточной окружной дороге.

По выходным должны работать четыре бригады только «Рязаньавтодора», не считая других. Однако на этих улицах я никого не увидел, – подчеркнул Николай Любимов. – Это недопустимо. Упускаем время, хорошую погоду.

Врио Губернатора заявил, что необходимо рационально использовать каждый погожий день и максимально активизировать ремонт автомобильных дорог.

Надо сделать все, чтобы как можно быстрее отремонтировать дороги, это сейчас одна из самых важных задач, – сказал Николай Любимов.

Как отметил глава региона, должны использоваться все возможности, чтобы эффективно вести дорожный ремонт, осваивать выделенные на это бюджетные средства. Николай Любимов подчеркнул, что жители области должны быть обеспечены качественной дорожной инфраструктурой. «В Рязань, другие города и населенные пункты региона едет много гостей, туристов, и за дороги региону не должно быть стыдно», – сказал Николай Любимов. Глава региона дал соответствующие поручения заместителю председателя правительства области Владимиру Трушкину и руководителю минтранса Андрею Савичеву.

Источник: сайт правительства Рязанской области

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