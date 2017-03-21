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21.03.2017, 12:16
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Общество
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Курсанты рязанского филиала стали победителями и призерами Всероссийского конкурса на лучшие научно-исследовательские работы

Министерством образования и науки Российской Федерации подведены итоги конкурса на лучшие научно-исследовательские работы в 2016 году.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006 № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» присуждена премия курсантам Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

20 марта 2017 г. на построении личного состава состоялось награждение дипломами лауреатов премии – слушателя 5 курса младшего лейтенанта полиции Левицкой Татьяны Александровны, курсантов 4 курса рядового полиции Федосова Дениса Сергеевича и рядового полиции Веснянкина Дмитрия Андреевича.

Младший лейтенант полиции Т.А. Левицкая стала победителем Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Закон и порядок». Темой своей работы она выбрала – «Правосознание как элемент правовой культуры». Научный руководитель Татьяны – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин и гражданско-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, полковник полиции Стругова Елена Владимировна.

В конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся в образовательных организациях МВД России победителем стал рядовой полиции Д.С. Федосов. Тема его работы – «Герои и героизм в представлениях курсантов и слушателей вуза МВД России». Научный руководитель Дениса – доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, кандидат исторических наук, доцент, подполковник полиции Крючков Василий Валериевич.

Призер конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся в образовательных организациях МВД России – рядовой полиции Д.А. Веснянкин. Он выбрал своей темой – «Анализ преступлений коррупционной направленности». Его научным руководителем стал начальник кафедры экономической безопасности кандидат технических наук, подполковник полиции Корнилович Руслан Александрович.

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