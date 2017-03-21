В Сасове Рязанской области играли в «экологическое ассорти»

В Муниципальном культурном центре в рамках Года экологии прошла познавательно-развлекательная программа «Экологическое ассорти», которую подготовили и провели участники детской театральной студии «Феникс» (руководитель Надежда Крыженкова). Зрителями и участниками стали ученики начальных классов школы №6.

В начале руководитель ДК Елена Фролова рассказала о том, что 2017 год в России объявлен Годом экологии, что нужно бережно относиться к окружающей среде, любить и беречь природу.

Ведущие поделили зал на две команды и провели экологический турнир, на котором выяснилось, насколько хорошо ребята знают родную природу, жизнь зверей, растений, птиц, насекомых, умеют ли правильно вести себя на природе, готовы ли ее оберегать – ведь она, как никогда, сегодня нуждается в нашей защите, любви и заботе.

В конце мероприятия все школьники получили сладкие призы и сделали общее фото на память.