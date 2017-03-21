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21.03.2017, 12:17
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Общество
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Школьники из Рязанской области стали победителями IX всероссийского фестиваля «РобоФест»

Как сообщает сайт правительства области, фестиваль был организован при поддержке Министерства образования и науки РФ и Агентства стратегических инициатив. Он проводился в Москве в течение трех дней. В нем приняло участие порядка 5000 школьников и студентов из 65 регионов России, Казахстана и Белоруссии. Они продемонстрировали свои знания и навыки в более чем 20 номинациях, в частности представили авторские модели робототехники.

По итогам фестиваля ряд наград завоевали воспитанники рязанской РобоШколы РГРТУ. В номинации «Инженерная книга» в возрастной категории 14-17 лет первое место заняла команда в составе Николая Демидова, Михаила Кашкова, Константина Ларькина, Ильи Кузнецова и Константина Башева. Они разработали техническую документацию модели робота, который сможет распознавать дорожные знаки и номера жилых домов. Кроме того, в номинации «Лучшее исследование» среди участников в возрасте от шести до девяти лет победу одержала команда, в которую входили Данила Колдов, Павел Иванов, Матвей Храмов, Ярослав Стоценко и Владимир Нечипоренко. Они изготовили и представили на фестивале модель программируемого электронно-механического пчелиного улья, собранного на базе конструктора «Лего».

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