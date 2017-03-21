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21.03.2017, 12:50
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Общество
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В Рязани дефекты на гарантийных участках дорог должны устранить до 30 мая

В Рязани дефекты на гарантийных участках дорог должны устранить до 30 мая

Как сообщает сайт администрации города, в настоящее время 152 участка автомобильных дорог Рязани находится на гарантии. По результатам обследования после прохождения зимнего периода 2016-2017 г выявлены дефекты на 61 гарантийном участке. Подрядным организациям, выполнявшим работы на этих дорогах, предписано в срок не позднее 30 мая устранить все дефекты.

По информации сайта администрации города, на 21 участке улиц уже выполнены работы по ликвидации ям. Ремонт произведен на улицах Свободы, Чкалова, Октябрьском городке, Московском шоссе, Магистральной, Зубковой, Спортивной, Советской Армии, Колхозной, Циолковского, Братиславской, Славянском проспекте, Тимуровцев, проезде Яблочкова, Кальной.

В соответствии с предписанием, подрядчики приведут в нормативное состояние гарантийные дороги на участках автодорог по улицам: Кремлевский Вал, Бирюзова, Северная окружная дорога, Черновицкая, Ряжское шоссе, Гоголя, Петрова, Радиозаводская, Касимовское шоссе, Ленина, Семинарская, Сережина гора, пос. Карцево, Фирсова, Керамзавода, Зубковой, Гагарина, Первомайский проспект, Соборная, Рязанская, Краснорядская, Ленинского Комсомола, Коняева, 1-й Рязанский проезд пос. Никуличи, 1-я Железнодорожная, Полетаева, Боголюбова, Тимакова, Военных Автомобилистов, Стройкова, 2-я Линия, 9-я Линия, Солнечная, Урицкого, Полевая, Дорога на ЗИЛ, Проезд Завражного, мост на ул. Ленина.

Устранение дефектов на гарантийных участках дорог подрядные организации выполняют за свой счет.

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