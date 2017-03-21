Областная общественно-политическая газета
14:32 МСК
Вторник
21 марта 2017 года
Выпуск № 49 (5336)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
За выходные в Рязанской области выявили 5 фактов незаконного оборота алкогольной продукции Рязанцы попробовали блюда сумаляк и халим на празднике Навруз Рязанских журналистов зовут в «Рублевую зону» В Рязани в четырех торговых центрах открылись мини-отделения почтовой связиВ Рязанской области определены самые «молочные» хозяйства
Главная страница / Новости Рязани и области
21.03.2017, 13:32
Просмотров: 37
Власть
Версия для печати

Глава рязанского региона Николай Любимов: «Задача региональной власти – использовать все ресурсы для качественной реализации Майских Указов Президента РФ»

Врио губернатора Николай Любимов напомнил, что на прошлой неделе Рязанская область была отмечена в числе лидеров среди субъектов РФ по выполнению Майских Указов Президента РФ В.В. Путина в сфере государственного управления.

Президент заложил в Указах основы социальной политики, направленной на интересы человека, на повышение качества жизни людей, – подчеркнул Николай Любимов. – Это программные документы, определяющие развитие страны и каждого региона. Мы должны использовать все ресурсы для их качественной реализации.

Глава региона отметил, что необходимо активизировать работу по созданию высокотехнологичных мест для молодежи на рязанских предприятиях, развивать сеть детских дошкольных учреждений, открывать группы для детей раннего возраста, чтобы молодые мамы получили возможность выйти на работу, а также решать вопросы обеспечения местами в детсадах, находящихся в шаговой доступности от места жительства семей с детьми, вести последовательную работу по повышению зарплат работникам социальной сферы. Вместе с тем, за счет участия в федеральных программах, разработанных в целях реализации Майских Указов, следует продолжить строительство и реконструкцию школ. «Это позволит максимально сократить, а затем и полностью отказаться от обучения во вторую смену», – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
12:17
В Сасове Рязанской области играли в «экологическое ассорти»
12:16
Курсанты рязанского филиала стали победителями и призерами Всероссийского конкурса на лучшие научно-исследовательские работы
11:52
Николай Любимов: «В Рязань, другие города и населенные пункты региона едет много гостей, туристов, и за дороги региону не должно быть стыдно»
11:48
За неделю в Рязанской области родились 200 малышей
11:40
В финале тридцатого фестиваля «Черный кот» выступят три коллектива – обладатели Гран-при
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы