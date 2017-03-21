Глава рязанского региона Николай Любимов: «Задача региональной власти – использовать все ресурсы для качественной реализации Майских Указов Президента РФ»

Врио губернатора Николай Любимов напомнил, что на прошлой неделе Рязанская область была отмечена в числе лидеров среди субъектов РФ по выполнению Майских Указов Президента РФ В.В. Путина в сфере государственного управления.

Президент заложил в Указах основы социальной политики, направленной на интересы человека, на повышение качества жизни людей, – подчеркнул Николай Любимов. – Это программные документы, определяющие развитие страны и каждого региона. Мы должны использовать все ресурсы для их качественной реализации.

Глава региона отметил, что необходимо активизировать работу по созданию высокотехнологичных мест для молодежи на рязанских предприятиях, развивать сеть детских дошкольных учреждений, открывать группы для детей раннего возраста, чтобы молодые мамы получили возможность выйти на работу, а также решать вопросы обеспечения местами в детсадах, находящихся в шаговой доступности от места жительства семей с детьми, вести последовательную работу по повышению зарплат работникам социальной сферы. Вместе с тем, за счет участия в федеральных программах, разработанных в целях реализации Майских Указов, следует продолжить строительство и реконструкцию школ. «Это позволит максимально сократить, а затем и полностью отказаться от обучения во вторую смену», – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области