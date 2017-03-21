Областная общественно-политическая газета
14:32 МСК
Вторник
21 марта 2017 года
Выпуск № 49 (5336)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанских журналистов зовут в «Рублевую зону» В Рязанской области определены самые «молочные» хозяйстваЗа выходные в Рязанской области выявили 5 фактов незаконного оборота алкогольной продукции В Рязани в четырех торговых центрах открылись мини-отделения почтовой связиРязанцы попробовали блюда сумаляк и халим на празднике Навруз
Главная страница / Новости Рязани и области
21.03.2017, 13:41
Просмотров: 49
Власть
Версия для печати

Более 21 миллиона рублей потратят в Рязанской области на создание доступной среды в 14 детсадах девяти муниципальных образований

Изменения в областной бюджет на текущий год рассмотрены сегодня на заседании регионального правительства. Провел заседание врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

Увеличены доходная и расходная части за счет дополнительно поступающих федеральных целевых средств в сумме 1 млн. 102 тыс. рублей, которые пойдут, в том числе, на социальную поддержку отдельных категорий граждан. Кроме того, уточнены объемы ассигнований, распределенных на ряд областных госпрограмм по развитию промышленности, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, местного самоуправления, сферы занятости, лесного хозяйства и улучшению экологической обстановки.

Участники заседания одобрили законопроект, на основании которого муниципальным образованиям в текущем году предоставляются субсидии из федерального и областного бюджетов на создание доступной среды в 14 детских садах девяти муниципальных образований. Общая сумма средств, выделенных на эти цели, составляет более 21 млн. рублей. Деньги пойдут также на оснащение этих дошкольных образовательных учреждений специальным учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием.

Утверждены также изменения в региональную государственную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2014-2020 годы». Так, в этом году за счет федерального финансирования увеличивается сумма средств на социальные выплаты молодым семьям для приобретения ими жилья, а также на закупку оборудования для детско-юношеских спортивных школ и адресную поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд России.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
12:17
В Сасове Рязанской области играли в «экологическое ассорти»
12:16
Курсанты рязанского филиала стали победителями и призерами Всероссийского конкурса на лучшие научно-исследовательские работы
11:52
Николай Любимов: «В Рязань, другие города и населенные пункты региона едет много гостей, туристов, и за дороги региону не должно быть стыдно»
11:48
За неделю в Рязанской области родились 200 малышей
11:40
В финале тридцатого фестиваля «Черный кот» выступят три коллектива – обладатели Гран-при
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы