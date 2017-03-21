Областная общественно-политическая газета
14:32 МСК
Вторник
21 марта 2017 года
Выпуск № 49 (5336)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанцы попробовали блюда сумаляк и халим на празднике Навруз В Рязанской области определены самые «молочные» хозяйства Рязанских журналистов зовут в «Рублевую зону» В Рязани в четырех торговых центрах открылись мини-отделения почтовой связиЗа выходные в Рязанской области выявили 5 фактов незаконного оборота алкогольной продукции
Главная страница / Новости Рязани и области
21.03.2017, 14:18
Просмотров: 26
Экономика
Версия для печати

Рязанские аграрии активно готовятся к весеннему севу

Под урожай 2017 года в регионе озимые зерновые культуры посеяны на площади 286,1 тысячи гектаров, что на 12,9 тысячи гектаров больше, чем под урожай 2016 года. На сегодняшний день озимые находятся в удовлетворительном состоянии. Зерновые культуры и многолетние травы подкормлены на площади около 6 тысяч гектаров.

Вместе с тем в регионе продолжается подготовка семенного материала к весенней посевной кампании. Засыпано свыше 73 тысяч тонн семян яровых зерновых культур, приобретаются семена, которые не выращиваются на территории региона, таких культур, как кукуруза, сахарная свекла, рапс и подсолнечник. Аграриями закуплено 95,9 тысячи тонн минеральных удобрений, что на 15,2 тысячи тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Активно продолжается подготовка сельскохозяйственной техники.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
12:17
В Сасове Рязанской области играли в «экологическое ассорти»
12:16
Курсанты рязанского филиала стали победителями и призерами Всероссийского конкурса на лучшие научно-исследовательские работы
11:52
Николай Любимов: «В Рязань, другие города и населенные пункты региона едет много гостей, туристов, и за дороги региону не должно быть стыдно»
11:48
За неделю в Рязанской области родились 200 малышей
11:40
В финале тридцатого фестиваля «Черный кот» выступят три коллектива – обладатели Гран-при
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы