Рязанские аграрии активно готовятся к весеннему севу

Под урожай 2017 года в регионе озимые зерновые культуры посеяны на площади 286,1 тысячи гектаров, что на 12,9 тысячи гектаров больше, чем под урожай 2016 года. На сегодняшний день озимые находятся в удовлетворительном состоянии. Зерновые культуры и многолетние травы подкормлены на площади около 6 тысяч гектаров.

Вместе с тем в регионе продолжается подготовка семенного материала к весенней посевной кампании. Засыпано свыше 73 тысяч тонн семян яровых зерновых культур, приобретаются семена, которые не выращиваются на территории региона, таких культур, как кукуруза, сахарная свекла, рапс и подсолнечник. Аграриями закуплено 95,9 тысячи тонн минеральных удобрений, что на 15,2 тысячи тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Активно продолжается подготовка сельскохозяйственной техники.

Источник: сайт правительства Рязанской области