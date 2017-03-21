В Рязанской области стартовала акция «С заботой о ветеранах»

Акция проводится в регионе в рамках подготовки к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщается на сайте регионального правительства, осуществляется сбор средств для оказания помощи и предоставления ветеранам услуг социальной поддержки. К участию в акции приглашаются коллективы предприятий и организаций области, частные лица. Средства необходимо перечислить в Рязанский областной фонд социальной поддержки населения по реквизитам:

ИНН 6228024200 КПП 622801001, ОГРН 1026200957936

Отделение Рязань г.Рязань

Счет № 40406810400000000001

БИК 046126001

Назначение платежа: «С заботой о ветеранах».

Адрес Фонда:390030, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 7

Подробная информация по телефону: 51-36-35