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21.03.2017, 14:38
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Здоровье
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В Рязанской области пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом

Она состоится завтра, 22 марта, в Рязани в торговом центре на Московском шоссе, д. 5а с 16.00 до 20.00, сообщает сайт правительства области.

Организаторами профилактической акции «День здоровья» выступила служба медицинской профилактики регионального Минздрава совместно с областным противотуберкулезным диспансером и Центром здоровья при Рязанской ОКБ.

В ходе «Дня здоровья» желающие смогут бесплатно получить скрининг-оценку своего здоровья и получить консультацию специалистов.

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