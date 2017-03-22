В Рязанской области пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом

Она состоится завтра, 22 марта, в Рязани в торговом центре на Московском шоссе, д. 5а с 16.00 до 20.00, сообщает сайт правительства области.

Организаторами профилактической акции «День здоровья» выступила служба медицинской профилактики регионального Минздрава совместно с областным противотуберкулезным диспансером и Центром здоровья при Рязанской ОКБ.

В ходе «Дня здоровья» желающие смогут бесплатно получить скрининг-оценку своего здоровья и получить консультацию специалистов.