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21.03.2017, 14:42
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Общество
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Студентка рязанского колледжа поедет на Всероссийскую олимпиаду профмастерства среди будущих ветеринаров

В Рязанском колледже им. Н.Н. Комарова в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства выбрали претендентку на звание лучшего ветеринара среди выпускников средних профессиональных учреждений.

Обошла семерых соперниц и одержала уверенную победу выпускница 4 курса колледжа Анастасия Ривкина. В апреле она будет представлять рязанский регион на всероссийском этапе олимпиады, сообщили в региональном минсельхозе.

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