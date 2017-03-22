Студентка рязанского колледжа поедет на Всероссийскую олимпиаду профмастерства среди будущих ветеринаров

В Рязанском колледже им. Н.Н. Комарова в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства выбрали претендентку на звание лучшего ветеринара среди выпускников средних профессиональных учреждений.

Обошла семерых соперниц и одержала уверенную победу выпускница 4 курса колледжа Анастасия Ривкина. В апреле она будет представлять рязанский регион на всероссийском этапе олимпиады, сообщили в региональном минсельхозе.