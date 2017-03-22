27-летний житель Рязани ограбил школьника

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратилась жительница Рязани, которая рассказала, что вечером у ее 15-летнего сына на улице Зубковой отобрали сумку с ноутбуком. Парень сообщил полицейским, что он недавно в соседнем со своим домом дворе познакомился с мужчиной. Вскоре он случайно встретил нового знакомого на улице, и тот потребовал отдать ему сумку с ноутбуком. Подросток испугался и отдал сумку. Злоумышленник с добычей скрылся.

Пострадавший смог назвать полицейским только имя и внешние приметы мужчины. Оперативники вспомнили, что рязанец с похожими приметами и именем недавно привлекался к уголовной ответственности за экономическое преступление небольшой тяжести. В ходе проверки выяснилось, что к ограблению причастен 27-летний житель областного центра. Злоумышленника разыскали и задержали буквально через несколько часов после преступления. Компьютер изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ.