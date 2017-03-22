В Рязани установили мемориальную доску поэту Вениамину Кисину

На фасаде дома №13 по улице Соборной, где в 1920-е годы жил Вениамин Кисин, установили мемориальную доску. В марте исполнилось 120 лет со дня рождения поэта. Он был секретарем и создателем первого в Рязани отделения Всероссийского союза поэтов, организатором и руководителем поэтической секции Дома искусств. Благодаря стараниям Вениамина Кисина было издано шесть коллективных сборников стихов рязанских и московских поэтов: Бориса Пастернака, Рюрика Ивнева, Павла Радимова, Александра Кусикова и многих других.

В библиотеке Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника хранятся практически все произведения Вениамина Кисина, коллективные сборники с его стихами, журнал «Голос молодежи», в котором поэтические строки автора были опубликованы впервые. Брат поэта Борис Кисин, писатель, драматург, приезжал несколько раз в Рязань и подарил библиотеке музея-заповедника 26 книг как со своими творениями, так и со стихами Вениамина Кисина.