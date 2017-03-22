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21.03.2017, 15:17
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Первые цветы Рязани расцвели в теплицах

Автор фото: Татьяна Железнова | Первые цветы Рязани расцвели в теплицах
Фото: Татьяна Железнова.

В городе пока холодно и сыро, зато в питомнике МБУ «Дирекция благоустройства города», находящемся в селе Высоком Рыбновского района, настоящая весна. Цветущую бегонию, гортензии и другие растения, которые вскоре украсят клумбы областного центра, показали рязанским журналистам во время экскурсии по теплицам предприятия.

Всего зеленое хозяйство ДБГ в Высоком насчитывает двенадцать теплиц. Они были заложены еще в конце 1950-х годов, при легендарном руководителе Рязани Надежде Чумаковой, и действуют до сих пор.

Работа идет здесь круглый год, выращиванием рассады занимаются двенадцать человек. Первые семена высаживаются еще в декабре-январе, а весной наступает самая горячая пора: подросшая рассада пикируется из ящиков в кассеты. На клумбы Рязани цветы из Высокого будут высажены, как только минует пора заморозков, после Дня Победы.

Как рассказала главный технолог Дирекции благоустройства города Ирина Трошина, всего в теплицах выращивается 27 видов растений. На данный момент высажено 158 тысяч цветов – это примерно 40 процентов от необходимого (всего запланировано высадить около 380 тысяч), сезон посадки продолжается. Большая часть используемых семян собрана с городских клумб, лишь десятая доля закупается, в том числе в виде готовой рассады.

– Будем дополнительно закупать розы, канны, вьющуюся жимолость, хосты. Город будет новый, несмотря на то что мы используем в основном традиционные растения для нашего региона, которые уже хорошо себя показали, – подчеркнула Ирина Трошина.

Но все-таки определенные новинки в сфере озеленения будут. Так, разрабатываются проекты клумб с использованием нового ассортимента из лекарственных трав, овощных культур. В город будут постепенно возвращаться многолетники, от которых отказались в прошлом. Ждут рязанцев и новые дизайнерские решения: Ирина Трошина показала планы нескольких клумб городского центра. Так, на Первомайском проспекте привычные бархотки заменит композиция из кохии, колеуса и бегонии. На площади Свободы к двум видам кустарника добавится колеус, портулак, цинерария, два вида спиреи, газонная трава.

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