Жители Рязани могут принять участие в опросе, который проводит городская администрация

С 21 марта по 21 апреля в областном центре проводится опрос общественного мнения. Его инициирует администрация города. Основная задача проекта – выяснить, что такое, по мнению рязанцев, современный город. Предполагается, что на основе данных опроса будет проведен анализ и корректировка стратегических подходов в дальнейшем развитии Рязани.

Опрос проводится в соответствующем разделе на сайте администрации города, кроме того, горожане могут прислать свой ответ на вопрос «что такое современный город?» в администрацию Рязани (с пометкой «Опрос») по электронной почте. По выходным дням на площади Ленина, Победы и Театральной мнения горожан будут собирать волонтеры проекта – члены молодежной администрации Рязани. Заполнить анкету опроса рязанцы могут в своих управляющих компаниях, ЖЭУ, ТОСах, по месту работы и учебы.

Как сообщается на сайте администрации города, возраст участников не ограничен. Ответить на вопрос можно и анонимно. В заполняемых анкетах необходимо будет в обязательном порядке указывать род деятельности или социальный статус.