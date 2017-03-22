В Рязанской области сдавать ЕГЭ в этом году будут около 5 тысяч человек

Такие данные на тематическом брифинге в региональном министерстве образования привела руководитель ведомства Ольга Щетинкина.

ЕГЭ будет проходить по 14 школьным предметам и в три периода – досрочный, основной и дополнительный.. На этой неделе, 23 марта, стартует досрочный период. Всего же сдавать ЕГЭ будут 4938 человек, подавляющее большинство из которых – это выпускники рязанских школ нынешнего года. Распределение интересов участников ЕГЭ в Рязанской области соответствует общероссийским тенденциям, отметила Ольга Щетинкина. Как и в предыдущие годы, наиболее популярными предметами являются обществознание, физика, история, биология. Именно эти предметы чаще всего встречаются в перечне вступительных испытаний в вузы. Меньше всего участников ЕГЭ по информатике, немецкому и французскому и испанскому языкам.