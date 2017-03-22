Областная общественно-политическая газета
03:50 МСК
Среда
22 марта 2017 года
Выпуск № 50 (5337)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани легковушка сбила женщину и скрылась с места ДТП За сутки на дорогах Рязанской области произошло 31 ДТП В Рязани, в библиотеке им. Горького, состоялась презентация четвертого сборника песен Александра Трушина У жителя Рязанской области изъяли более килограмма марихуаны В центральном парке культуры и отдыха Рязани появится зеленый лабиринт
Главная страница / Новости Рязани и области
21.03.2017, 16:14
Просмотров: 144
Общество
Версия для печати

В Рязанской области сдавать ЕГЭ в этом году будут около 5 тысяч человек

Такие данные на тематическом брифинге в региональном министерстве образования привела руководитель ведомства Ольга Щетинкина.

ЕГЭ будет проходить по 14 школьным предметам и в три периода – досрочный, основной и дополнительный.. На этой неделе, 23 марта, стартует досрочный период. Всего же сдавать ЕГЭ будут 4938 человек, подавляющее большинство из которых – это выпускники рязанских школ нынешнего года. Распределение интересов участников ЕГЭ в Рязанской области соответствует общероссийским тенденциям, отметила Ольга Щетинкина. Как и в предыдущие годы, наиболее популярными предметами являются обществознание, физика, история, биология. Именно эти предметы чаще всего встречаются в перечне вступительных испытаний в вузы. Меньше всего участников ЕГЭ по информатике, немецкому и французскому и испанскому языкам.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
18:39
Безопасность дорог Рязанской области повышается
18:22
Конкурс «Своя позиция» выиграла рязанская школьница, создав психологическую игру
18:14
В Рязани открылся Межрегиональный фестиваль поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья «Подснежник»
17:37
Рязанские дзюдоисты завоевали три медали на Всероссийском турнире памяти Валерия Сухачева
17:32
В Сасове Рязанской области горожане убрали мусор с территории возле Святого источника
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы