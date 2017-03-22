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21.03.2017, 17:01
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Общество
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В Рязани задержали подозреваемых в распространении синтетических наркотиков

Как сообщает сайт УМВД России по области, в ходе антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» полицейские получили от граждан информацию, благодаря которой «вышли» на трех злоумышленников, подозреваемых в организации двух сетей «бесконтактного» распространения наркотиков.

Полицейские задержали одного из злоумышленников, когда он забирал из импровизированного тайника несколько контейнеров с порошкообразным и пастообразным веществами. Экспертиза установила, что 30-летний рязанец подготовил для сбыта 210 граммов наркотических веществ синтетического происхождения.

Организаторы другой сети распространения наркотиков, деятельность которой удалось пресечь полицейским, успели сделать две «закладки». Полицейские изъяли более 160 граммов наркотиков.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.228.1 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет

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