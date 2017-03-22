В Сасове Рязанской области горожане убрали мусор с территории возле Святого источника

Многие жители города Сасово гордятся тем, что в черте города находится Святой источник с купелью. Это место посещают не только жители города, но и гости. Источник расположен в низине, и талые воды несут с собой оставшийся после зимы мусор.

Молодежная администрация города во главе с руководителем Еленой Прихно навела порядок на Святом источнике и прилегающей территории. Погода выдалась пасмурная и холодная, но хорошее настроение и горячий чай помогли ребятам сделать полезную работу.

Очень важно, чтобы жители и гости нашего города понимали, что чистота окружающей среды напрямую зависит от нас самих. Каждый способен помочь поддерживать порядок, нужно всего лишь не оставлять мусор после себя.