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21.03.2017, 17:32
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Общество
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В Сасове Рязанской области горожане убрали мусор с территории возле Святого источника

Многие жители города Сасово гордятся тем, что в черте города находится Святой источник с купелью. Это место посещают не только жители города, но и гости. Источник расположен в низине, и талые воды несут с собой оставшийся после зимы мусор.

Молодежная администрация города во главе с руководителем Еленой Прихно навела порядок на Святом источнике и прилегающей территории. Погода выдалась пасмурная и холодная, но хорошее настроение и горячий чай помогли ребятам сделать полезную работу.

Очень важно, чтобы жители и гости нашего города понимали, что чистота окружающей среды напрямую зависит от нас самих. Каждый способен помочь поддерживать порядок, нужно всего лишь не оставлять мусор после себя.

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