Рязанские дзюдоисты завоевали три медали на Всероссийском турнире памяти Валерия Сухачева

Как сообщает сайт администрации Рязани, воспитанники спортивной школы «Комета» завоевали три медали на Всероссийском турнире по дзюдо среди юношей и девушек 2001-2002 года рождения, который проходил в Брянске с 17 по 20 марта.

Обладателем серебряной медали в весе 73 кг стал Дмитрий Нечаев, бронзовые награды получили Яна Цыганко в весе 44 кг и Георгий Плешенков в весе 66 кг. Спортсмены занимаются под руководством тренера муниципальной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Комета» Сергея Бодько.

В турнире, посвященном памяти тренера по дзюдо Валерия Сухачева, также принимали участие дзюдоисты из Московской области, Санкт-Петербурга, Брянска и Брянской области, Орла, Тулы, Калуги, Липецка, Воронежа, Украины и Республики Беларусь.