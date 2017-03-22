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21.03.2017, 18:14
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Общество
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В Рязани открылся Межрегиональный фестиваль поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья «Подснежник»

Автор фото: Дмитрий Осинин | В Рязани открылся Межрегиональный фестиваль поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья «Подснежник»
Фото: Дмитрий Осинин.

Сегодня, 21 марта, отмечается Всемирный день человека с синдромом Дауна. Именно к этому приурочено открытие второго Межрегионального фестиваля поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья «Подснежник».

В его рамках в фойе кинотеатре «Люксор» в ТЦ «Круиз» состоялась презентация фотовыставки «Дети солнца – дети дождя». Ее главные герои – дети с синдромом Дауна и их родители.

Один из организаторов фестиваля «Подснежник», руководитель ресурсного центра «Навигатор будущего» Наталья Барышова отметила, что подобная выставка на время проведения фестиваля расположится и в Рязанской областной филармонии.

На открытии «Подснежника» побывали заместитель главы администрации города Рязани Лариса Крохалева и заместитель министра образования Рязанской области Александр Кирьянов. Они, как и все желающие, смогли посмотреть в кинотеатре «Люксор» короткометражный фильм «46/47» (Германия) и документальный фильм «Я — Пакитан!» (Россия).

В течение двух недель в рамках фестиваля «Подснежник» в Рязани будут проходить научно-практическая конференция, фотовыставка, просмотр фильмов, интернет-флешмобы, вебинары и концерт. В последний день фестиваля, 2 апреля, во Всемирный день информирования об аутизме, планируется провести благотворительный концерт в ТЦ «Премьер», ярмарку хенд-мейда и мастер-классы.

Организаторы фестиваля «Подснежник» – ресурсный центр «Навигатор будущего», региональная общественная организация помощи детям-инвалидам «Свой путь», региональная общественная организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Добрые сердца», научно-образовательный центр практической психологии РГУ им. С.А. Есенина.

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