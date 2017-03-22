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21.03.2017, 18:22
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Общество
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Конкурс «Своя позиция» выиграла рязанская школьница, создав психологическую игру

Автор фото: Татьяна Клемешева | Конкурс «Своя позиция» выиграла рязанская школьница, создав психологическую игру
Фото: Татьяна Клемешева.

Десятиклассница Татьяна Гуляева из школы №39 стала победительницей в номинации «Лидер» X городского конкурса лидеров ученического самоуправления «Своя позиция». Вместе с другими учениками школы Татьяна создала команду и провела для ровесников ролевую игру-квест. Ее участникам нужно было разгадать загадки старинного дома с помощью знаний в логике и психологии.

«Мы хотели показать нашим игрокам, что не все люди в жизни именно такие, какими кажутся», – рассказала Татьяна. На подготовку игры в родной школе и поиски реквизита у девушки и ее помощников ушли полтора месяца. Сюжетную канву она написала самостоятельно с нуля. За это мероприятие команда Татьяны также получила отдельный приз.

Церемония закрытия «Своей позиции» состоялась во Дворце молодежи. Там собрались не только конкурсанты, но и их педагоги и родители. Организаторы конкурса провели праздник в стиле кинофильма «Иллюзия обмана» и даже пригласили фокусника.

В 2017 году конкурс «Своя позиция» состоялся в десятый раз. В нем приняли участие 24 образовательных учреждения Рязани. Конкурсанты от 14 до 18 лет самостоятельно организовывали различные досуговые и образовательные встречи в собственных школах, а затем готовили фото и репортажи о событиях. Кроме того, участники соревновались в деловой игре и за «круглым столом», а также делали видеоролики и информационные стенды о своей деятельности. Конкурс привлекает членов школьного самоуправления и помогает им приобрести навыки, необходимые для дальнейшей общественной работы.

Победители и призеры конкурса «Своя позиция»:

- лучший репортаж: «Лазурит», школа №60;

- лучший видеоролик: «Lime», лицей №4;

- лучший информационный стенд: «Соколы», школа №38;

- лучшее мероприятие: «Невыговариваемые», школа №39;

- спецприз за победу в «Блиц-идее»: «Коэффициент полезного действия», школа №51:

- спецприз за победу в «Блиц-опросе»: Юлия Калинкина, лицей №4;

- спецприз за победу в «Круглом столе»: Ольга Кудлай, школа №53;

- приз детского жюри: Константин Вилков, лицей №52;

- спецприз «Лучший среди нас»: Мария Журавлева, школа №38;

- «Система»: школа №14;

- «Команда»: «Позитив», школа №3;

- «Лидер»: Татьяна Гуляева, школа №39.

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