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21.03.2017, 18:39
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Безопасность дорог Рязанской области повышается

Автор фото: Александр Королев | Безопасность дорог Рязанской области повышается
Фото: Александр Королев.

Заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов посетил Ситуационный центр органов исполнительной власти по Рязанской области и Центр автоматизированной фиксации административных нарушений ГИБДД УМВД России по Рязанской области и ознакомился с работой ведомств.

Только за два последних месяца – с 20 января по 20 марта – благодаря действующей на территории Рязанской области автоматизированной системе было зафиксировано 2681 нарушение по перегрузу на дорогах региона, общая сумма постановлений превысила 1 миллиард рублей, а средний размер штрафа составил 390 тысяч рублей.

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