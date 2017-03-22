Безопасность дорог Рязанской области повышается

Заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов посетил Ситуационный центр органов исполнительной власти по Рязанской области и Центр автоматизированной фиксации административных нарушений ГИБДД УМВД России по Рязанской области и ознакомился с работой ведомств.

Только за два последних месяца – с 20 января по 20 марта – благодаря действующей на территории Рязанской области автоматизированной системе было зафиксировано 2681 нарушение по перегрузу на дорогах региона, общая сумма постановлений превысила 1 миллиард рублей, а средний размер штрафа составил 390 тысяч рублей.