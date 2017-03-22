В Сасове Рязанской области молодежь общалась с отцом подводника Александра Рузлева, погибшего на АПЛ «Курск»

На урок мужества «Подводный флот – России гордость!» из цикла «Героями не рождаются, героями становятся!» был приглашен ветеран подводного флота, старший мичман в отставке Владимир Николаевич Рузлев.

Гость рассказал молодежи о том, какими чертами характера должен обладать моряк-подводник, к каким испытаниям, неожиданностям обязан быть готов, о морской дружбе и о много другом. Особое внимание в рассказе боцмана – воспоминаниям о друзьях-североморцах, с которыми не раз уходили в длительные подводные походы.

Особое место в уроке мужества заняла страница, рассказывающая о трагических событиях, произошедших на АПРК «Курск» в 2000 году. Среди 118 членов экипажа, погибших на «Курске», был сын Владимира Николаевича, Александр Рузлев.

В конце встречи Владимир Николаевич пожелал студентам, будущим защитникам Отечества, успешной службы и обязательного возвращения к родным берегам.