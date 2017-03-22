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21.03.2017, 19:04
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Власть
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Делегация Рязанской области приняла участие в заседании Совета по межнациональным отношениям при Совете Федерации ФС РФ

В ходе работы обсуждались актуальные проблемы информационного обеспечения реализации государственной национальной политики РФ.

В состав делегации вошли министр печати и массовых коммуникаций области Ольга Чуляева и заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений Владимир Коробкин.

Заседание Совета открыл первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров. В работе приняли участие: руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, заместитель Министра культуры РФ Александр Журавский, президент межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге, руководители ряда регионов РФ, научных, общественных организаций, федеральных и региональных СМИ, представители духовенства.

На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года, гармонизацией межэтнических отношений, укреплением единства и духовной общности народов России, развитием национальных культур.

Особое внимание было уделено проведению комплексной информационной кампании по формированию общегражданской идентичности, включающей тиражирование социально значимых проектов по укреплению межнационального и межконфессионального взаимодействия, противодействию проявлениям экстремизма, распространению знаний о культуре и традициях народов России.

Источник: сайт правительства Рязанской области

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