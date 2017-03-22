Рязанские общественники приглашают на экологический марафон

На пресс-ланче, который провел Экологический Рязанский Альянс, шел разговор об акциях, которые «эровцы» наметили на весну.

Пресс-секретари Ксения Булгакова и Мария Кубенина рассказали о планах работы.

25 марта они приглашают всех желающих присоединиться к проведению у Рязанского кремля

«Часа земли».

Здесь можно будет послушать лекцию по астрономии, увидеть фаер-шоу. Как известно, в этот день на час всем предлагается выключить свет в знак неравнодушия к будущему планеты.

А еще планируются акции по раздельному сбору мусора, встреча экологического киноклуба в музее рязанских путешественников. 8 апреля пройдет лекция движения «Возродим наш лес», фримаркет старых вещей (когда можно подарить кому-то то, что уже тебе не нужно, и взять, что тебе пригодится).

На традиционную Большую уборку ЭРА приглашает рязанцев 22 апреля.

В программе – чистые игры и акция по раздельному сбору мусора. Завершится весенний «экологический марафон» проведением Дня эколога.

Представители общественной организации рассказали и о новой инициативе «Добрые крышечки».

Рязанцам предлагается принести на переработку крышки от пластиковых бутылок. Полученные от переработки средства пойдут на помощь детям из домов-интернатов – на покупку игрушек и спортинвентаря – такая акция, считают в ЭРЕ, привлечет внимание к раздельному сбору мусора. Кстати, «Эра» призывает рязанцев по субботам участвовать в подобных акциях.