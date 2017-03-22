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21.03.2017, 19:41
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Власть
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Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов провел встречу с заместителем руководителя Федерального дорожного агентства Дмитрием Прончатовым

В сегодняшней встрече приняли участие заместитель губернатора области Владимир Трушкин, министр транспорта и автомобильных дорог региона Андрей Савичев, директор ФКУ «Росдормониторинг» Константин Угаров, помощник заместителя руководителя Росавтодора Шамиль Курбанов.

На встрече обсуждалось взаимодействие правительства области и Росавтодора по вопросам строительства и реконструкции участков федеральных трасс, проходящих по территории региона, и возможности выделения дополнительных денежных средств из федерального бюджета в текущем году на ремонт областных дорог.

Также участники встречи обсудили ремонт участков дорог, который был проведен в 2016 году за счет средств, поступивших от работы системы «Платон». Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов, отметил, что сейчас Росавтодор проводит мониторинг автодорог, которые были отремонтированы за счет средств «Платона»: «Мы бы попросили совместно с нами провести инспекцию тех участков, на которые были потрачены средства от системы «Платон». В случае выявления каких-либо недостатков подрядчик по гарантии должен их устранить». Глава региона Николай Любимов выразил готовность оказать необходимое содействие Росавтодору, отметив, что контролю качества ремонта дорог и повышению ответственности подрядных организаций за проведенные работы в регионе уделяется повышенное внимание.

Источник: сайт правительства Рязанской области

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