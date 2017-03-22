День в городе Счастья

Рязанский театр кукол по традиции встретил профессиональный праздник вместе с юными зрителями

Здесь любят и умеют отмечать праздники, тем более профессиональные. В преддверии Международного дня кукольника, который во всем мире празднуют 21 марта, организовали веселое, увлекательное представление «В театр кукол – всей семьей!»

В этом году фойе театра было превращено в несколько тематических развлекательных площадок. На столиках во «Фруктовой галерее» маленькие гости старательно рисовали, а закончив очередной шедевр, лепили яркую наклейку со знаком театра кукол и отправляли его на выставку. Герой сказки про Чиполлино – граф Вишенка – периодически проверял, как кипит работа, и беседовал с юными художниками. Рядом молодые знатоки поэзии соревновались на площадке, где расположилась «Литературно-ягодная викторина»: на виноградных листиках были написаны первые строки стихотворения, и нужно было его продолжить. Всех, кто справился с заданием, награждали призами. Знатоков было очень много (призов тоже). А недалеко целая очередь образовалась – к мастеру по аквагриму. Подходили девочки и мальчики, а уходили котятки, сказочные герои, разукрашенные вензелями и узорами красавцы. Веселье нарастало стремительно. Лишнюю энергию умело направляли в нужное русло на «Кукольно-помидорной грядке» прямо в синьора Помидора, который ловко глотал шарики, пущенные точной рукой стрелка. Смешно и весело было даже Помидору. Еще на одной площадке, под названием «Вредный уголок», происходило что-то непонятное – мыши нападали на артиста театра, прятавшегося в деревянном домике. Как они могли? Да разрешили им! И мыши были мягкими, на палочке, и вреда никому не нанесли, а дети держали их и управляли ими, не так-то это просто, оказывается. Но самым потешным был кот Том – давний знакомец юных любителей кукольного театра. Он смело бегал прямо по полу фойе, а за ним – его новые друзья. Рассказам бывалого кота, объятиям и дружеской болтовне не было конца. Этому персонажу позволяли все – карабкаться по ногам гостей и садиться им на голову в прямом смысле этого слова, да еще и лапы свешивать, дразнить тех, кто шумел, и обнимать послушных. Часть фойе представляла собой выставку детских работ «Город счастья» в виде объемных поделок из соленого теста, папье-маше, рисунков гелиевыми ручками, тушью, гуашью и фломастерами.

Завершился праздник красочным спектаклем «Волк и семеро козлят», премьера которого состоялась совсем недавно, в декабре. Перед спектаклем к притихшему залу, где трудно было найти свободное место, обратился художественный руководитель театра Валерий Шадский и поговорил с юными зрителями о театре, об аплодисментах, антракте и о сказке, которая пришла к детям в этот замечательный праздничный день.

Нам остается только пожелать Рязанскому театру кукол новых зрителей, новых успехов и новых интересных начинаний! С вами здорово!

Светлана Ардашева