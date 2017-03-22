Путь к профессии

Специалисты РНПК встретились с абитуриентами и рассказали о перспективах профессии нефтяника в регионе

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», приняла участие в дне открытых дверей, прошедшем в Рязанском государственном радиотехническом университете. РНПК и радиоуниверситет связывает сотрудничество в подготовке специалистов для работы в нефтегазовой отрасли. И компания использует возможности информировать школьников, желающих получить нефтехимическое образование в университете на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ».

Молодые специалисты и представители кадровой службы нефтезавода рассказали абитуриентам и их родителям о компании «Роснефть», о работе ее крупнейшего перерабатывающего предприятия РНПК, о программе обучения. Подробно осветили программу поддержки, которую нефтяники оказывают студентам во время обучения, рассказали о том, что их ждет на заводе после окончания вуза. Конечно, не обошлось без большого количества вопросов со стороны будущих абитуриентов. В итоге встреча затянулась, но оказалась плодотворной. Интерес к специальности, связанной с переработкой нефти, у молодежи оказался высоким. Общение с абитуриентами в рамках дня открытых дверей – важное звено в общем процессе подготовки молодых специалистов завода, одно из мероприятий РНПК, направленное на профессиональную ориентацию школьников.

С 2008 года Рязанская НПК ведет масштабную модернизацию и реконструкцию производства и нуждается в постоянном пополнении молодых квалифицированных кадров. Для этого по инициативе РНПК на базе РГРТУ в 2011 году было открыто направление «Химическая технология», ставшее в рязанском регионе ключевым в подготовке кадров для завода и нефтехимической отрасли в целом. В рамках взаимного сотрудничества предприятие финансирует учебную деятельность кафедры, обновляет материально-техническое оснащение, выплачивает корпоративные стипендии лучшим студентам и гранты преподавателям. Предприятие ведет большую работу по сопровождению учебной программы направления: организуются все виды практик, экскурсии на предприятие, руководители и молодые специалисты завода читают спецкурсы, сопровождают написание и защиту дипломных работ, со студентами проводятся мероприятия, направленные на развитие командного духа, тренинги, спортивные и интеллектуальные турниры. Это позволяет студентам получать не только академическое базовое, но и прикладное образование, заранее изучить все особенности рабочих мест на том предприятии, на котором им предстоит трудиться в будущем. За 6 лет завод значительно улучшил материально-техническую базу кафедры: появились три лаборатории, оснащенные современным оборудованием. В настоящее время на кафедре обучается 167 студентов: 57 – на очном отделении, 14 – на очно-заочном и 96 – на заочном. Из 24 выпускников, подготовленных по профильному «нефтяному» направлению в 2016 году, более 70% трудоустроены в Рязанскую НПК. В 2017 году базовая кафедра «Химическая технология органических веществ» предлагает 18 бюджетных мест и 14 на коммерческой основе на формы обучения уровня бакалавриата и впервые в истории кафедры – магистратуры. Прием документов начнется в июне.