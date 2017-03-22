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22.03.2017
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Выпуск № 50 (5337) |
Четвёртая полоса
Общество
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Квест и закон

Школьники примерили на себя роли адвоката, прокурора и свидетелей
Автор фото: Анна Добролежа | Квест и закон
Фото автора.

Такую возможность десятиклассники получили благодаря участию в проекте «Знакомьтесь, судебная система России», который Рязанский областной суд реализует с 2006 года совместно с Рязанским областным институтом развития образования.

На I этапе проекта участники посетили с экскурсией областной и районные суды, офисы мировых судей. На II этапе ребята смогли присутствовать на реальных судебных заседаниях и пообщаться с судьями. Следующей ступенью стало участие в командном квесте «На весах Фемиды», который проходил в областной библиотеке имени Горького. Затем школьники приступили к разработке сценария собственного судебного процесса.

В заключительный день XI фестиваля судебные процессы разыграли десятиклассники из скопинской школы №1 и рязанской школы №51. Всего в сезоне приняло участие 13 школ.

Скопинские ребята в качестве фабулы своего игрового заседания взяли уголовное дело о присвоении денежных средств торговым представителем. Этот вид преступления был не до конца понятен ребятам, поэтому они решили глубже его изучить. Показания свидетелей, поведение участников процесса, речи прений, решение судьи школьники продумывали совместно с судьей Скопинского районного суда Анатолием Калтыгиным, помощником прокурора Скопинской межрайонной прокуратуры Александром Солодовником и адвокатом Ольгой Петраченковой. Для этого школьники изучили Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы РФ.

Сложными для ребят оказались подготовка к процессу и выступление на публике. Документы дела насыщены юридическими терминами, да и читать их нужно строго, не эмоционально и быстро, что вызывало некоторые затруднения.

Десятиклассница Виктория Балашова для себя выбрала роль адвоката, потому что очень любит помогать людям, искать аргументы, доказывающие невиновность подзащитного, – интересная и сложная задача.

– Участвуя в проекте, я поняла, что в жизни важно знать законы, даже если твоя профессия не связана с юриспруденцией, – говорит Виктория. – В одном из судебных разбирательств, на котором мы присутствовали, пенсионер, из-за неосведомленности, не перерегистрировал землю и лишился части своего сада. При этом бизнесмен, который поставил забор на территории, принадлежавшей долгие годы пенсионеру, оказался прав, так как оформил все документы в соответствии с законом. Эта ситуация послужила для меня хорошим уроком. Теперь во взрослой жизни, приобретая имущество, открывая свое дело и подписывая документы, я буду все тщательно изучать.

Проект «Знакомьтесь, судебная система России» получил высокую оценку. Судебный департамент при Верховном суде РФ рекомендовал опыт рязанских судей по работе со школьниками для распространения во всех регионах страны.

Американские педагоги из штата Мериленд (графство Чарльз), находившиеся весной 2010 года в Рязани по программе международного сотрудничества «Мозаика граждановедения», также ознакомились с особенностями проекта «Знакомьтесь, судебная система России». Они отметили, что для США практика посещения властных структур (Сенат, суд и т.д.) не является чем-то особенным, однако рязанская обучающая программа, выстроенная при непосредственном и активном участии судейского сообщества нашего региона, не имеет аналогов и обучает школьников на практике защищать свои права, грамотно решать конфликтные ситуации, используя законные механизмы.

Статья опубликована в номере 50 (5337) от 22 марта 2017 года
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