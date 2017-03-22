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22.03.2017
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Выпуск № 50 (5337) |
Четвёртая полоса
Культура
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Сами по себе

Март – это коты, коты – это март. Женский взгляд на котов и кошек 17 марта семеро смелых представили на котофотовыставке «Сами по себе» в центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина.
Сами по себе

Идея такой выставки в рамках проекта «БиблиоЭкспо» возникла у члена Союза фотохудожников России Андрея Карева, когда он увидел интересный зимний снимок Надежды Водорезовой. Два котика шагают рядом, а их хвосты, переплетаясь, образуют симметричную фигуру, похожую на завитки стоящей рядом скамейки. Эту парочку Надежда Водорезова, сотрудница Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, не раз фотографировала во Дворце Олега Рязанского кремля.

На призыв Андрея Карева откликнулось еще шесть дам: члены СФР Татьяна Исаенко и Ирина Сергеева, а также любители – Ольга Джафарова, Галина Каплинская, Елена Коренева и Галина Сазонова. Галина Каплинская представила фотографии бродячих котов: ей очень хочется привлечь внимание к их жизни, чтобы судьба улыбнулась хвостатым. Ольга Джафарова снимала кошек, которым уже повезло: они из бездомных превратились в ее домашних. У каждого автора – своя история… Принесли столько карточек, что впору большую выставку открывать, но в результате конкурсного отбора остались лучшие снимки.

На вернисаже всех встречал настоящий кот, питомец Галины Каплинской. Он был явно смущен количеством гостей и даже подавал голос. На открытии присутствовали рязанские фотографы, художники, журналисты, библиотекари. Выступавший от имени правления председатель правления регионального отделения СФР Андрей Павлушин подарил дамам по мышке-закладке, фотограф Анатолий Осипенков – по именному «кошачьему» сувениру. Открытие выставки совпало с днем рождения Андрея Карева, который принимал поздравления – и, как всегда, фотографировал.

Елена Ступина

Статья опубликована в номере 50 (5337) от 22 марта 2017 года
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