Главное – жить по совести

А оценку поставят люди

На сельских дорогах часто можно увидеть шустренький зеленый «уазик». За рулем – председатель Михайловского районного отделения Совета ветеранов войны и труда Владислав Иванович Москвитин. Приезжая в села, он беседует с ветеранами, расспрашивает их о жизни, кому-то привозит лекарства, кому-то – продукты. Поездки эти стали обычным делом для Владислава Ивановича с тех пор, как он стал председателем отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда.

Впрочем, с районом он знаком давно. В 1967 году он стал главным инженером Михайловского управления сельского хозяйства, а потом, спустя два года, его назначили управляющим «Райсельхозтехники».

– В хозяйствах Михайловского района было пятнадцать тысяч коров, – вспоминает Владислав Иванович. – Тысячи гектаров пахотных земель. Да и техники сельскохозяйственной с каждым годом становилось все больше и больше. Чтобы ее обслуживать, в «Райсельхозтехнике» работало более пятисот человек.

Владислав Иванович лично вникал во все производственные нюансы. И здесь пригодилась ему военная закалка, полученная в детские годы в Суворовском училище. После начальной школы родители отдали Владислава в Ташкентское Суворовское училище обучаться ратному делу.

– Преподавателями у нас были бывшие фронтовики, прошедшие Великую Отечественную войну, – рассказывает он. – Они учили нас не отступать и добиваться поставленной цели.

Среди обычных дисциплин обязательным для изучения было устройство матчасти автомобилей, автовождение и мотоспорт. Очевидно, отсюда и его увлечение техническими видами спорта, которое сохранил на долгие годы. Он помогал михайловским автогонщикам и мотоспортсменам, да и сейчас всегда в курсе их дел, а когда нужно, Владислав Иванович заходит в кабинеты начальников разных рангов и настаивает на том, чтобы у ребят были новые спортивные автокары, чтобы экипированы они были в красивую униформу и надежное снаряжение. Он убежден: молодежь, приобщаясь к современной технике, подготавливается к службе в армии.

Владиславу Ивановичу не довелось продолжить фамильную династию – быть как отец – Иван Алексеевич – военным. Закончив в 1954 году училище, он решил стать пограничником, но из-за травмы, полученной на авторалли, не прошел медицинскую комиссию. Пришлось вспомнить о другой своей мечте – занятии сельским хозяйством. Поэтому, особо не раздумывая, поступил в Рязанский сельскохозяйственный институт имени профессора П.А. Костычева. И не пожалел – там, на мехфаке, он встретил свою вторую половинку – милую девушку Валентину. После получения дипломов в 1959 году они поженились и стали молодыми специалистами, работниками сельского хозяйства.

В те годы работать на селе было престижно. Целинная эпопея, модернизация сельхозпроизводства, внедрение новейших агротехнологий. Но все же известность в Михайловском районе Москвитин получил как строитель самого крупного городского микрорайона – «Сельхозтехника». Тогда михайловцы получили триста восемьдесят пять квартир. Одновременно под его началом расширялась площадь под новые ангары и гаражи, оказывалась шефская помощь школам и детским садам, строились дороги. Заслуженно Владислав Иванович стал кавалером орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».

Были у него за долгие годы работы не только награды, но недовольство местных функционеров. Сейчас мало уже кто знает, что такое строительство хозспособом. Для многих этот самый хозспособ становился «ахиллесовой пятой», которая была не защищена от ударов свыше. Но он обиды не держит, мудро рассуждая:

– Спасибо нашим цемент­никам и местным производителям железобетонных конструкций, выручали. Людей-то ведь надо было где-то селить, ну а про строгий выговор, вынесенный якобы за разбазаривание денежного фонда, я давным-давно забыл, как и про попытки исключения меня из партии. Все это в прошлом, быльем поросло.

А в настоящем Владислав Иванович Москвитин – Почетный гражданин города Михайлова, активный участник общественной жизни, один из инициаторов присвоения Михайлову заслуженного звания «Город воинской доблести». Он сумел создать сплоченный коллектив единомышленников, которые ведут важную работу по сохранению исторической памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Благодаря его непосредственному участию реконструирован мемориальный комплекс «Воин­ская слава», обновлена Стена Памяти, на которой находится и барельефная доска, установленная в честь ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС.

А главное – Владислава Ивановича уважают, ценят в районе, к его советам и рекомендациям прислушиваются все михайловцы.

Александр Федосеев