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22.03.2017
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Выпуск № 50 (5337) |
Третья полоса
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Больничный квест

Больничный квест

В начале этого года в правительстве области прошло очередное плановое совещание по совершенствованию региональной системы здравоохранения. Точнее, речь шла о совершенствовании процессов организации медпомощи на основе внедрения в систему информационных технологий. Предполагается, что к концу будущего года каждый обладатель полиса обязательного медицинского страхования сможет не только записаться посредством Интернета к любому врачу, но и владеть личным электронным кабинетом.

Это такой электронный аналог медицинской карты. Почти как электронный школьный дневник, который, надо сказать, тоже прижился у нас не с первого раза и не с первого года.

Препятствий тому было немало. Во-первых, каждый учитель должен был овладеть компьютером и «дневниковой» программой, во-вторых, каждого педагога нужно было обеспечить техникой, в-третьих, необходимо было выработать привычку регулярно заносить в электронный дневник данные. Как мама школьника, могу заверить, что наш электронный дневник полноценно заработал, пожалуй, только в этом году (а внедрять его начали чуть ли не 3–4 года назад). Зато теперь мы вполне ощутили все преимущества этой информационной системы. Такие отговорки, как «не записал домашнее задание», «ничего не задавали», «отменили урок» и прочее, не пройдут. Оперативные оценки, учебные планы, средние баллы по всем предметам к услугам родителей школьников. Очень удобно, слов нет.

Что-то подобное должно случиться и в сфере здравоохранения. Об информатизации медицинского обслуживания я заговорила не случайно. Увы, недавно скосила меня межсезонная простуда, и пришлось, как бы не хотелось, все-таки уйти на больничный и испытать, что называется, на себе актуальную логистику этой важнейшей социальной системы.

Кстати, вы заметили, что, когда в последнее время говорят о качестве медицинского обслуживания, причем не важно, кто и где говорит – профильные чиновники или обычные пациенты, речь уже идет, как правило, не о квалификации врачей, не об отсутствии или даже нехватке оборудования, препаратов, даже уже не о внимании и добром слове, которых не хватало больше, чем лекарств. Сегодня пациенты тратят колоссальное время, нервы, здоровье на то, чтобы разобраться в логике работы учреждений здравоохранения, особенно это касается тех, кто, по счастью, не постоянный клиент заведения. Посещение обычной поликлиники похоже на квест, приключенческую игру, только бы сил хватило ее пройти.

Карточки в регистратуре нет, куда делась, сказать никто не может, так как последний раз поликлинику я посещала в 2013 году (тут как нельзя кстати была бы электронная карта!). Талон на определенное время к терапевту настолько не означает, что в это время пациент попадет к врачу, что даже никто и не возмущается. Более того, на одно время выдается по два талона. Почему и зачем – неясно. Видимо, в расчете на то, что кто-то не придет. Разница между талонным временем и фактическим попаданием в кабинет в моем случае составила 40 минут. Тут выяснилось, что прежде надо было взять больничный лист. Сбегала, между прочим, с третьего этажа на первый, постояла в очереди, взяла. Зашла снова, подождав, когда врач освободится. До врачебного осмотра дело не дошло, так как обнаружилось, что я не написала заявление о просьбе прикрепить меня к этой поликлинике (прописана я по другому адресу, заявление писала в 2012 году, а надо, оказывается, делать это ежегодно). Опять спустилась на первый этаж, отстояла очередь в регистратуру, написала заявление, поднялась к терапевту, подписала заявление у терапевта, отнесла в регистратуру. И снова подперла плечом стену у входа в кабинет к участковому терапевту. Зашла, села на стул. Нет флюорографии. Помчалась на первый этаж, заняла очередь… Ну, продолжать не буду. Больничный я оформила, деваться некуда. Теперь «дорожную карту» посещения поликлиники знаю, однако надеюсь, что она мне долго не пригодится, хотя бы до конца 2018 года, когда система здравоохранения достигнет информационного совершенства.

Статья опубликована в номере 50 (5337) от 22 марта 2017 года
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