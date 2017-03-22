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22 марта 2017 года
Выпуск № 50 (5337)
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22.03.2017
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Выпуск № 50 (5337) |
Вторая полоса
Общество
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Финансовые корректировки

рассмотрены на заседании правительства области

Временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов провел заседание регионального правительства.

В работе приняли участие федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, руководители региональных министерств и ведомств, правоохранительных структур.

На заседании были рассмотрены изменения в областной бюджет на 2017 год. В частности, увеличены доходная и расходная части за счет дополнительно поступающих федеральных целевых средств в сумме 1 млн. 102 тыс. рублей, которые пойдут в том числе на социальную поддержку отдельных категорий граждан. Кроме того, уточнены объемы ассигнований, распределенных на ряд областных гос­программ по развитию промышленности, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, местного самоуправления, сферы занятости, лесного хозяйства и улучшению экологической обстановки.

Участники заседания одобрили законопроект, на основании которого муниципальным образованиям в текущем году предоставляются субсидии из федерального и областного бюджетов на создание доступной среды в 14 детских садах девяти муниципальных образований. Общая сумма средств, выделенных на эти цели, составляет более 21 млн. рублей. Деньги пойдут также на оснащение этих дошкольных образовательных учреждений специальным учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием.

Утверждены также изменения в региональную государственную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2014 – 2020 годы». Так, в этом году за счет федерального финансирования увеличивается сумма средств на социальные выплаты молодым семьям для приобретения ими жилья, а также на закупку оборудования для детско-юношеских спортивных школ и адресную поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд России.

Статья опубликована в номере 50 (5337) от 22 марта 2017 года
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