Областная общественно-политическая газета
03:50 МСК
Среда
22 марта 2017 года
Выпуск № 50 (5337)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 31 ДТП В Рязани легковушка сбила женщину и скрылась с места ДТП В центральном парке культуры и отдыха Рязани появится зеленый лабиринт В Рязани, в библиотеке им. Горького, состоялась презентация четвертого сборника песен Александра Трушина В Рязани пьяный водитель устроил «гонки» с полицейскими
Главная страница / Новости Рязани и области
22.03.2017
Просмотров: 69
Выпуск № 50 (5337) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

В интересах людей

Глава региона Николай Любимов видит задачу региональной власти в том, чтобы использовать все ресурсы для качественной реализации Майских указов Президента РФ

Врио губернатора Николай Любимов напомнил, что на прошлой неделе Рязанская область была отмечена в числе лидеров среди субъектов РФ по выполнению Майских указов Президента РФ В.В. Путина в сфере государственного управления. «Президент заложил в Указах основы социальной политики, направленной на интересы человека, на повышение качества жизни людей, – подчеркнул Николай Любимов. – Это программные документы, определяющие развитие страны и каждого региона. Мы должны использовать все ресурсы для их качественной реализации».

Глава региона отметил, что необходимо активизировать работу по созданию высокотехнологичных мест для молодежи на рязанских предприятиях, развивать сеть детских дошкольных учреждений, открывать группы для детей раннего возраста, чтобы молодые мамы получили возможность выйти на работу, а также решать вопросы обеспечения местами в детсадах, находящихся в шаговой доступности от места жительства семей с детьми, вести последовательную работу по повышению зарплат работникам социальной сферы. Вместе с тем, за счет участия в федеральных программах, разработанных в целях реализации Майских указов, следует продолжить строительство и реконструкцию школ. «Это позволит максимально сократить, а затем и полностью отказаться от обучения во вторую смену», – сказал Николай Любимов.

Статья опубликована в номере 50 (5337) от 22 марта 2017 года
Финансовые корректировки
рассмотрены на заседании правительства области
По материалам официального сайта Правительства области
Без выходных
Николай Любимов заявил о необходимости активизации ремонта автомобильных дорог
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
«Автогражданку» опять реформировали
Госдума приняла закон о натуральных выплатах по ОСАГО
Вячеслав Астафьев
Общество
ЕГЭ-2017 уже близко
Угадать ответ на госэкзамене и пронести на него шпаргалку невозможно
Людмила Иванова
Вести районов
Вести районов
Общество
Дело общее
О строительстве и реконструкции федеральных трасс шел разговор в региональном правительстве
По материалам официального сайта Правительства области
АПК
Накануне сева
Глава рязанского региона Николай Любимов провел совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса области
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Вербы весенняя весть
В Рязани установили мемориальную доску поэту Вениамину Кисину
Вероника Шелякина
Общество
Проблемы граждан – на контроле
Рязанцы напрямую обратились к председателю облдумы
Татьяна Железнова
Общество
Скоро в поле
Подготовка к весенне-полевым работам идет полным ходом
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Жить дружно
Делегация Рязанской области приняла участие в заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации ФС РФ
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Шагара ждёт
Почему до сих пор жизнеспособна образовательная программа, начавшаяся двадцать лет назад
Татьяна Банникова
Общество
Главное – жить по совести
А оценку поставят люди
Авторская колонка
Больничный квест
Светлана Максимова
Культура
День в городе Счастья
Рязанский театр кукол по традиции встретил профессиональный праздник вместе с юными зрителями
Общество
Путь к профессии
Специалисты РНПК встретились с абитуриентами и рассказали о перспективах профессии нефтяника в регионе
Михаил Скрипников
Общество
Квест и закон
Школьники примерили на себя роли адвоката, прокурора и свидетелей
Анна Добролежа
Культура
Сами по себе
Март – это коты, коты – это март. Женский взгляд на котов и кошек 17 марта семеро смелых представили на котофотовыставке «Сами по себе» в центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина.
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы