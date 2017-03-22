Дело общее

О строительстве и реконструкции федеральных трасс шел разговор в региональном правительстве

Во встрече приняли участие заместитель губернатора области Владимир Трушкин, министр транспорта и автомобильных дорог региона Андрей Савичев, директор ФКУ «Росдормониторинг» Константин Угаров, помощник заместителя руководителя Росавтодора Шамиль Курбанов.

На встрече обсуждалось взаимодействие правительства Рязанской области и Росавтодора по вопросам строительства и реконструкции участков федеральных трасс, проходящих по территории региона, и возможности выделения дополнительных денежных средств из федерального бюджета в текущем году на ремонт областных дорог.

Также участники встречи обсудили ремонт участков дорог, который был проведен в 2016 году за счет средств, поступивших от работы системы «Платон». Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов, отметил, что сейчас Росавтодор проводит мониторинг автодорог, которые были отремонтированы за счет средств «Платона»: «Мы бы попросили совместно с нами провести инспекцию тех участков, на которые были потрачены средства от системы «Платон». В случае выявления каких-либо недостатков подрядчик по гарантии должен их устранить». Глава региона Николай Любимов выразил готовность оказать необходимое содействие Росавтодору, отметив, что контролю качества ремонта дорог и повышению ответственности подрядных организаций за проведенные работы в регионе уделяется повышенное внимание.

Кроме того, в рамках визита в Рязанскую область Дмитрий Прончатов посетил Центр автоматической фиксации правонарушений Рязанской области, где ознакомился с работой Системы комплексной безопасности дорожного движения – автоматизированного скоростного, весового и габаритного контроля транспортных средств. Заместитель руководителя Росавтодора отметил передовой опыт Рязанской области в этом направлении. «Подобные системы работают всего в нескольких регионах, – сказал Дмитрий Прончатов. – Мы со своей стороны готовы обеспечить всю максимальную техническую поддержку». Он также подчеркнул, что главная задача системы – пресечение правонарушений на автодорогах.