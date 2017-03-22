Областная общественно-политическая газета
03:50 МСК
Среда
22 марта 2017 года
Выпуск № 50 (5337)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В центральном парке культуры и отдыха Рязани появится зеленый лабиринт В Рязани легковушка сбила женщину и скрылась с места ДТП В Рязани, в библиотеке им. Горького, состоялась презентация четвертого сборника песен Александра Трушина В Рязани пьяный водитель устроил «гонки» с полицейскими За сутки на дорогах Рязанской области произошло 31 ДТП
Главная страница / Новости Рязани и области
22.03.2017
Просмотров: 21
Выпуск № 50 (5337) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Дело общее

О строительстве и реконструкции федеральных трасс шел разговор в региональном правительстве

Во встрече приняли участие заместитель губернатора области Владимир Трушкин, министр транспорта и автомобильных дорог региона Андрей Савичев, директор ФКУ «Росдормониторинг» Константин Угаров, помощник заместителя руководителя Росавтодора Шамиль Курбанов.

На встрече обсуждалось взаимодействие правительства Рязанской области и Росавтодора по вопросам строительства и реконструкции участков федеральных трасс, проходящих по территории региона, и возможности выделения дополнительных денежных средств из федерального бюджета в текущем году на ремонт областных дорог.

Также участники встречи обсудили ремонт участков дорог, который был проведен в 2016 году за счет средств, поступивших от работы системы «Платон». Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов, отметил, что сейчас Росавтодор проводит мониторинг автодорог, которые были отремонтированы за счет средств «Платона»: «Мы бы попросили совместно с нами провести инспекцию тех участков, на которые были потрачены средства от системы «Платон». В случае выявления каких-либо недостатков подрядчик по гарантии должен их устранить». Глава региона Николай Любимов выразил готовность оказать необходимое содействие Росавтодору, отметив, что контролю качества ремонта дорог и повышению ответственности подрядных организаций за проведенные работы в регионе уделяется повышенное внимание.

Кроме того, в рамках визита в Рязанскую область Дмитрий Прончатов посетил Центр автоматической фиксации правонарушений Рязанской области, где ознакомился с работой Системы комплексной безопасности дорожного движения – автоматизированного скоростного, весового и габаритного контроля транспортных средств. Заместитель руководителя Росавтодора отметил передовой опыт Рязанской области в этом направлении. «Подобные системы работают всего в нескольких регионах, – сказал Дмитрий Прончатов. – Мы со своей стороны готовы обеспечить всю максимальную техническую поддержку». Он также подчеркнул, что главная задача системы – пресечение правонарушений на автодорогах.

Статья опубликована в номере 50 (5337) от 22 марта 2017 года
Без выходных
Николай Любимов заявил о необходимости активизации ремонта автомобильных дорог
По материалам официального сайта Правительства области
Накануне сева
Глава рязанского региона Николай Любимов провел совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса области
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
«Автогражданку» опять реформировали
Госдума приняла закон о натуральных выплатах по ОСАГО
Вячеслав Астафьев
Общество
ЕГЭ-2017 уже близко
Угадать ответ на госэкзамене и пронести на него шпаргалку невозможно
Людмила Иванова
Вести районов
Вести районов
Общество
Финансовые корректировки
рассмотрены на заседании правительства области
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
В интересах людей
Глава региона Николай Любимов видит задачу региональной власти в том, чтобы использовать все ресурсы для качественной реализации Майских указов Президента РФ
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Вербы весенняя весть
В Рязани установили мемориальную доску поэту Вениамину Кисину
Вероника Шелякина
Общество
Проблемы граждан – на контроле
Рязанцы напрямую обратились к председателю облдумы
Татьяна Железнова
Общество
Скоро в поле
Подготовка к весенне-полевым работам идет полным ходом
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Жить дружно
Делегация Рязанской области приняла участие в заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации ФС РФ
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Шагара ждёт
Почему до сих пор жизнеспособна образовательная программа, начавшаяся двадцать лет назад
Татьяна Банникова
Общество
Главное – жить по совести
А оценку поставят люди
Авторская колонка
Больничный квест
Светлана Максимова
Культура
День в городе Счастья
Рязанский театр кукол по традиции встретил профессиональный праздник вместе с юными зрителями
Общество
Путь к профессии
Специалисты РНПК встретились с абитуриентами и рассказали о перспективах профессии нефтяника в регионе
Михаил Скрипников
Общество
Квест и закон
Школьники примерили на себя роли адвоката, прокурора и свидетелей
Анна Добролежа
Культура
Сами по себе
Март – это коты, коты – это март. Женский взгляд на котов и кошек 17 марта семеро смелых представили на котофотовыставке «Сами по себе» в центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина.
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы