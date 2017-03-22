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22.03.2017
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Выпуск № 50 (5337) |
Вторая полоса
АПК
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Накануне сева

Глава рязанского региона Николай Любимов провел совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса области

В совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Самохин, заместитель председателя регионального правительства Сергей Дудукин, министр финансов области Марина Наумова, министр экономического развития и торговли региона Светлана Горячкина, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Борис Шемякин и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Михаил Шераухов, заместитель председателя Рязанской областной Думы Михаил Кривцов, председатель комитета по аграрным вопросам областной Думы Георгий Свид, члены комитета по аграрным вопросам регионального заксобрания, руководители сельскохозяйственных предприятий.

Открывая совещание, глава региона Николай Любимов отметил, что АПК – один из наиболее развитых сегментов экономики региона. По итогам 2016 года отмечен рост по такому показателю, как производство продукции сельского хозяйства. Он составил 55,8 млрд. рублей, тогда как в 2015 году – 54,4 млрд. рублей, что соответствует 10 месту в ЦФО. По производству молока область – на 4 месте, по намолоту зерна и урожаю сахарной свеклы – на 8, по количеству полученного картофеля – на 10 месте. «Это неплохие цифры, но, уверен, что АПК региона обладает резервами, которые позволят вывести отрасль на качественно новый, современный уровень», – сказал Николай Любимов.

Глава региона подчеркнул, что совещание проходит на старте весенней посевной кампании, которую надо провести оперативно и качественно. «Нам нужно обозначить наиболее актуальные проблемы и наметить вместе пути решения», – отметил Николай Любимов.

В ходе работы собравшиеся обсуждали вопросы, связанные с проведением весеннего сева, изменением порядка субсидирования затрат сельхозпредприятий. Особое внимание было уделено проблемам, возникающим при получении агрохозяйствами «коротких» кредитов в банках.

Глава региона Николай Любимов дал поручение руководителям министерства финансов и сельского хозяйства и продовольствия изыскать возможность оказания финансовой поддержки аграриям из областного бюджета для проведения посевной кампании. Предложения будут обсуждаться на заседании областной Думы. Кроме того, региональные Минфин и Минсельхоз совместно с депутатами заксобрания области должны разработать формулу, по которой будет идти распределение «коротких» кредитов из областного бюджета. По словам главы региона, она должна быть четкой, прозрачной, справедливой с тем, чтобы обеспечить доступ к средствам для каждого хозяйства, которое в этом нуждается. Те вопросы, которые невозможно решить на региональном уровне, будут в качестве инициатив представлены в федеральный Минсельхоз и Правительство РФ. В решении ряда вопросов, по словам Николая Любимова, регион может рассчитывать на поддержку Министерства сельского хозяйства РФ и Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.

«По вопросу погашения задолженностей по кредитам прошлого года Минсельхоз должен отработать отдельно, – отметил Николай Любимов, – в настоящее время главная задача – сконцентрировать собственные средства на посевной и отработать с банками возможность снижения процентных ставок по «коротким» кредитам для сельхозпредприятий. По вопросам возмещения затрат из федерального бюджета будем работать совместно с федеральными органами власти».

Статья опубликована в номере 50 (5337) от 22 марта 2017 года
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