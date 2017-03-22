Вербы весенняя весть

В Рязани установили мемориальную доску поэту Вениамину Кисину

На фасаде дома №13 по улице Соборной, где в 20-е годы прошлого века жил Вениамин Кисин (1897 – 1922), установили мемориальную доску.

В марте исполнилось 120 лет со дня рождения поэта. Он был секретарем и создателем первого в Рязани отделения Всероссийского союза поэтов, организатором и руководителем поэтической секции Дома искусств. Благодаря стараниям Вениамина Кисина было издано шесть коллективных сборников стихов рязанских и московских поэтов, с которыми он был знаком лично. Это Борис Пастернак, Рюрик Ивнев, Сергей Есенин и другие. Об этом рассказала автор идеи установки мемориальной доски есениновед Галина Иванова.

– Поэзии Вениамина Кисина присуще чувство родины как малой, так и большой. Это был гениальный юноша, имя которого мы сегодня поднимаем из забвения. В годы Гражданской войны здесь в Рязани теплился важный очаг культуры, который создал именно Вениамин Кисин. Его знали и ценили Валерий Брюсов, Сергей Городецкий, – отмечает доктор филологических наук, профессор РГУ имени С.А. Есенина Ольга Воронова.

В доме №13 жил не только Вениамин Кисин, но и писатель Иван Макаров, известный далеко за пределами Рязани. Его квартира располагалась на первом этаже. Об этом говорил когда-то в своих воспоминаниях брат поэта Борис Кисин – писатель, художник, драматург. Он несколько раз приезжал в Рязань и дарил библиотеке рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 26 книг – как со своими творениями, так и со стихами брата. Здесь в редком фонде хранятся практически все произведения Вениамина Кисина, коллективные сборники с его стихами, журнал «Голос молодежи», в котором впервые были опубликованы литературно-критические эссе автора под псевдонимом Бавли. Он погиб в двадцать четыре года от случайной пули.