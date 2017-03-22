Областная общественно-политическая газета
03:51 МСК
Среда
22 марта 2017 года
Выпуск № 50 (5337)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В центральном парке культуры и отдыха Рязани появится зеленый лабиринт За сутки на дорогах Рязанской области произошло 31 ДТП В Рязани, в библиотеке им. Горького, состоялась презентация четвертого сборника песен Александра Трушина В Рязани легковушка сбила женщину и скрылась с места ДТП В Рязани пьяный водитель устроил «гонки» с полицейскими
Главная страница / Новости Рязани и области
22.03.2017
Просмотров: 30
Выпуск № 50 (5337) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Вербы весенняя весть

В Рязани установили мемориальную доску поэту Вениамину Кисину
Автор фото: Вероника Шелякина | Вербы весенняя весть
Фото автора.

На фасаде дома №13 по улице Соборной, где в 20-е годы прошлого века жил Вениамин Кисин (1897 – 1922), установили мемориальную доску.

В марте исполнилось 120 лет со дня рождения поэта. Он был секретарем и создателем первого в Рязани отделения Всероссийского союза поэтов, организатором и руководителем поэтической секции Дома искусств. Благодаря стараниям Вениамина Кисина было издано шесть коллективных сборников стихов рязанских и московских поэтов, с которыми он был знаком лично. Это Борис Пастернак, Рюрик Ивнев, Сергей Есенин и другие. Об этом рассказала автор идеи установки мемориальной доски есениновед Галина Иванова.

– Поэзии Вениамина Кисина присуще чувство родины как малой, так и большой. Это был гениальный юноша, имя которого мы сегодня поднимаем из забвения. В годы Гражданской войны здесь в Рязани теплился важный очаг культуры, который создал именно Вениамин Кисин. Его знали и ценили Валерий Брюсов, Сергей Городецкий, – отмечает доктор филологических наук, профессор РГУ имени С.А. Есенина Ольга Воронова.

В доме №13 жил не только Вениамин Кисин, но и писатель Иван Макаров, известный далеко за пределами Рязани. Его квартира располагалась на первом этаже. Об этом говорил когда-то в своих воспоминаниях брат поэта Борис Кисин – писатель, художник, драматург. Он несколько раз приезжал в Рязань и дарил библиотеке рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 26 книг – как со своими творениями, так и со стихами брата. Здесь в редком фонде хранятся практически все произведения Вениамина Кисина, коллективные сборники с его стихами, журнал «Голос молодежи», в котором впервые были опубликованы литературно-критические эссе автора под псевдонимом Бавли. Он погиб в двадцать четыре года от случайной пули.

Статья опубликована в номере 50 (5337) от 22 марта 2017 года
Накануне сева
Глава рязанского региона Николай Любимов провел совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса области
По материалам официального сайта Правительства области
Проблемы граждан – на контроле
Рязанцы напрямую обратились к председателю облдумы
Татьяна Железнова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
«Автогражданку» опять реформировали
Госдума приняла закон о натуральных выплатах по ОСАГО
Вячеслав Астафьев
Общество
ЕГЭ-2017 уже близко
Угадать ответ на госэкзамене и пронести на него шпаргалку невозможно
Людмила Иванова
Вести районов
Вести районов
Общество
Финансовые корректировки
рассмотрены на заседании правительства области
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
В интересах людей
Глава региона Николай Любимов видит задачу региональной власти в том, чтобы использовать все ресурсы для качественной реализации Майских указов Президента РФ
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Без выходных
Николай Любимов заявил о необходимости активизации ремонта автомобильных дорог
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Дело общее
О строительстве и реконструкции федеральных трасс шел разговор в региональном правительстве
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Скоро в поле
Подготовка к весенне-полевым работам идет полным ходом
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Жить дружно
Делегация Рязанской области приняла участие в заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации ФС РФ
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Шагара ждёт
Почему до сих пор жизнеспособна образовательная программа, начавшаяся двадцать лет назад
Татьяна Банникова
Общество
Главное – жить по совести
А оценку поставят люди
Авторская колонка
Больничный квест
Светлана Максимова
Культура
День в городе Счастья
Рязанский театр кукол по традиции встретил профессиональный праздник вместе с юными зрителями
Общество
Путь к профессии
Специалисты РНПК встретились с абитуриентами и рассказали о перспективах профессии нефтяника в регионе
Михаил Скрипников
Общество
Квест и закон
Школьники примерили на себя роли адвоката, прокурора и свидетелей
Анна Добролежа
Культура
Сами по себе
Март – это коты, коты – это март. Женский взгляд на котов и кошек 17 марта семеро смелых представили на котофотовыставке «Сами по себе» в центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина.
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы