Проблемы граждан – на контроле

Рязанцы напрямую обратились к председателю облдумы

Глава областной Думы, лидер регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин провел личный прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева.

К спикеру регионального парламента обратились десять человек. Значительная часть вопросов, с которыми пришли рязанцы, касалась проблем ЖКХ. Также были обращения по начислению земельного налога, невыплате заработной платы, просьба о помощи в поиске инвесторов для предприятия, в издании книги и другие.

Старший по дому 5А на улице Ленина областного центра Игорь Пронин просил помочь в решении проблем жильцов. Подъезды в доме убираются плохо, лопнувшие в начале марта трубы ЖЭУ №21 до сих пор не заменило, хотя обещания были. Между тем квартплату жильцы платят исправно. Аркадий Фомин заметил, что жалоб на данную управляющую компанию немало, и необходимо призвать ее к порядку. Теперь проблемы людей будет рассматривать комиссия по тарифной политике и мониторингу услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения, которая была создана несколько лет назад по инициативе регионального отделения «ЕР». Объяснения руководства ЖЭУ, которое обязательно пригласят на ближайшее заседание, выслушает председатель комиссии, первый заместитель председателя Рязанской облдумы Александр Шевырев. Дом на улице Ленина партийцы возьмут под свой контроль.

Жильцы дома №36 на улице Есенина рассказали, что контейнерная площадка в их дворе затапливается талыми водами. А все из-за того, что застройщик, построивший дом по соседству, не спешит выполнять свое обещание по устройству ливневой канализации. Высотка пока еще не сдана, обратил внимание Аркадий Фомин, так что повлиять на компанию могут соответствующие надзорные органы, которые будут принимать здание в эксплуатацию. Обращение туда будет направлено в ближайшее время.

80-летняя рязанка Александра Григорьевна Шишкова указала на проблему сбора документов для получения компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт. Бабушке приходится два раза в год приносить в органы соцзащиты много бумаг, в том числе свидетельство о смерти мужа, для подтверждения того, что она живет одна. Аркадий Фомин согласился, что необходимо еще раз посмотреть систему предоставления и механизмы возврата льгот, чтобы по возможности свести неудобства для получателей к минимуму.

Полковник в отставке Пограничных войск ФСБ, автор серии монографий по правоведению и истории Пограничных войск Алексей Стефанов вручил Аркадию Фомину для библиотеки областной Думы выпущенные им в 2016 году книги – «Пограничное право России: история возникновения и развития» и «Основы права России». В ответ Алексей Егорович получил обещание посодействовать в организации поездки в Москву для передачи книг в ряд столичных музеев и школ, а также в отправке 500 экземпляров монографий по российскому праву в Республику Крым.