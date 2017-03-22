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22 марта 2017 года
Выпуск № 50 (5337)
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22.03.2017
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Выпуск № 50 (5337) |
Вторая полоса
Общество
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Скоро в поле

Подготовка к весенне-полевым работам идет полным ходом

Под урожай 2017 года в Рязанской области озимые зерновые культуры посеяны на площади 286,1 тыс. га, что на 12,9 тыс. га больше, чем под урожай 2016 года. На сегодняшний день озимые находятся в удовлетворительном состоянии. Зерновые культуры и многолетние травы подкормлены на площади около 6 тыс. га.

Вместе с тем в регионе продолжается подготовка семенного материала к весенней посевной кампании. Засыпано свыше 73 тыс. тонн семян яровых зерновых культур, приобретаются семена, которые не выращиваются на территории региона, таких культур, как кукуруза, сахарная свекла, рапс и подсолнечник. Аграриями закуплено 95,9 тысячи тонн минеральных удобрений, что на 15,2 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Активно продолжается подготовка сельскохозяйственной техники.

Статья опубликована в номере 50 (5337) от 22 марта 2017 года
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