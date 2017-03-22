«Автогражданку» опять реформировали

Госдума приняла закон о натуральных выплатах по ОСАГО

Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» был принят 25 апреля 2002 года, и с тех пор его положения неоднократно изменялись и дополнялись. То страховщики оказывались недовольными, то автомобилисты. В октябре 2014 года страховые выплаты по ОСАГО увеличили со 120 до 400 тысяч рублей. И вот новый виток реформы – натуральное возмещение ущерба вместо денежных компенсаций.

17 марта 2017 года Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, предусматривающий приоритет натурального способа возмещения ущерба по ОСАГО перед денежной выплатой. Нормы закона коснутся только физических лиц.

В Интернете уже поползли слухи о том, что пролоббировали принятие закона в Госдуме автостраховщики. Президент Рязанского регионального отделения Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Гущин собрал пресс-конференцию и опроверг досужие домыслы.

– Если раньше выплаты потерпевшим мы осуществляли деньгами по единой методике с учетом износа, то теперь нам придется выплачивать стоимость ремонта автомобиля без учета износа, – говорит Сергей Гущин. – По экспертным оценкам, размер выплат страховых компаний пострадавшим в ДТП в этом случае увеличивается на 20-25 процентов, так что лоббировать закон с этой точки зрения нам вовсе ни к чему.

Тем не менее страховщики поддерживают закон о натуральных выплатах. Они надеются, что натуральная форма возмещения ущерба уменьшит огромное количество необоснованно завышенных выплат, которое сейчас страховые компании производят мошенникам и недобросовестным автоюристам.

Сергей Гущин рассказал о том, что в практике страховых компаний были нередкими случаи, когда за незначительный ущерб (небольшую царапину или вмятину на кузове автомобиля, трещину на лобовом стекле) автомобилисты получали деньги и продолжали ездить с повреждениями до следующего ДТП. Многие пострадавшие в авариях автомобилисты после оценки материального ущерба в своей страховой компании обращались к независимым экспертам. Те, как правило, оценивали ущерб на несколько большую сумму. Если страховая компания отказывалась ее выплачивать, деньги взыскивались через суд. Теперь водители после экспертной оценки полученного в ДТП материального ущерба будут получать не деньги, а направление для ремонта в автосервисе.

Предполагается, что станцию ремонта будет выбирать потерпевший, но из предложенного страховщиком списка его партнеров. Закон оставляет автовладельцу возможность отремонтировать машину на станции, с которой у страховщика нет договора, но только по письменному согласованию со страховой компанией.

В соответствии с положениями закона ремонт по ОСАГО нужно будет делать только с помощью новых запчастей, если только сам автовладелец не согласится на бывшие в употреблении или восстановленные детали. Срок ремонта не должен превышать 30 рабочих дней. В случае нарушения установленных законом сроков ремонта транспортного средства страховую компанию ждет крупный штраф. Автосервис должен находиться не более чем в 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего.

Для машин до двух лет (гарантийных) страховщик обязан будет организовать ремонт у официального дилера. Но в Рязани не все автопроизводители имеют своих официальных дилеров, а значит, в подобной ситуации автовладельцам, если они не согласятся на ремонт в другом сервисе, выплатят ущерб в деньгах.

На пресс-конференции Сергей Гущин с тревогой говорил о том, что даже в Рязанской области, относительно благополучном по убыточности страховых компаний регионе страны, в первые месяцы 2017 года суммы выплат по ОСАГО превысили страховые взносы. Симптом тревожный, указывающий на то, что на дорогах ежедневно бьются автомобили.

Вероятно, следующим шагом, повышающим дорожную безопасность, должен явиться перелом сознания водителей в том, что предупреждение ДТП – шаг гораздо более эффективный, нежели самый продуманный закон об ОСАГО.