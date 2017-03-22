ЕГЭ-2017 уже близко

Угадать ответ на госэкзамене и пронести на него шпаргалку невозможно

На этой неделе в России стартует кампания по сдаче единого госэкзамена. Она пройдет в три этапа. В Рязанской области сдавать ЕГЭ будут около пяти тысяч человек. Вчера о деталях проведения экзаменационной кампании речь шла на тематическом брифинге с участием министра образования области Ольги Щетинкиной и на заседании межведомственной рабочей группы, которое провела заместитель председателя правительства области Елена Буняшина.

Периоды

Завтра, 23 марта, начинается досрочный период, который продлится до 14 апреля. В этот временной промежуток экзамены будут сдавать те, кто не сможет сделать это в основной период, а именно с 29 мая по 1 июля, а также выпускники прошлых лет. Предусмотрен также дополнительный или так называемый «сентябрьский» период (с 5 по 16 сентября) для пересдачи ЕГЭ. По данным регионального министерства образования, в Рязанской области сдавать ЕГЭ по 14 предметам будут 4938 человек. Подавляющее большинство из них, а именно 4183 человека, – это выпускники школ нынешнего года. Вместе с ними экзамен сдадут 617 выпускников прошлых лет и 138 человек, обучающихся в колледжах и техникумах.

На что пал выбор?

Напомним, выпускники школ в качестве обязательных предметов сдают русский язык и математику. Остальные предметы – по выбору, причем их количество не ограничено. А выбор зависит, как правило, от того, куда намерен поступать выпускник. Распределение интересов участников ЕГЭ в Рязанской области соответствует общероссийским тенденциям, констатируют в региональном минобре. Как и в предыдущие годы, наиболее популярными предметами являются обществознание, физика, история, биология. Именно эти предметы чаще всего встречаются в перечне вступительных испытаний в вузы. Меньше всего участников ЕГЭ по информатике, немецкому, французскому и испанскому языкам.

Тесты отменяются

Содержательная часть ЕГЭ в этом году не претерпит существенных изменений. Однако из контрольно-измерительных материалов (КИМ) еще по ряду предметов убрана тестовая часть. Изъятие заданий с выбором ответа из КИМов проводится постепенно. При этом с каждым годом остается все меньше учебных дисциплин с тестовой частью на ЕГЭ. Теперь заданий с простым выбором ответа, когда его можно просто угадать, не будет по химии, биологии и физике. Тестовая часть сохраняется только в заданиях по иностранному языку.

Стоит помнить также, что ЕГЭ по иностранным языкам предусматривает не только письменную, но и устную часть. Выпускник сам решает, сдавать ли ему устную часть, однако этот выбор влияет на получение максимальной оценки за экзамен.

Где и как будут принимать ЕГЭ?

Количество пунктов проведения ЕГЭ в Рязанской области в этом году по сравнению с годом 2016-м не изменится: их по-прежнему останется 29. При этом будут организованы два пункта на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Увеличится число пунктов проведения ЕГЭ, где будут использованы новые технологические решения – печать заданий для экзаменуемых прямо в аудиториях с последующим сканированием готовых ответов. Такая система, позволяющая значительно сократить время обработки экзаменационных материалов и усилить информационную безопасность, была опробована в прошлом году на пяти пунктах проведения экзамена. В нынешнем году таких пунктов будет уже 15.

Нарушение и наказание

Как и в прошлом году, организаторы ЕГЭ предупреждают: бесполезно пытаться пронести с собой на экзамен шпаргалки или любые электронные устройства. Попытки воспользоваться ими повлекут за собой не только удаление с экзамена. В отношении нарушителей будут составлены протоколы об административных правонарушениях. Обо всем этом и выпускники, и их родители уведомлены заранее. Не стоит забывать и о том, что все пункты приема ЕГЭ будут оснащены устройствами подавления сотовой связи, рамками металлодетектора и онлайн видеонаблюдением.

Точка зрения

Дарья Орешина,

ученица 11 класса школы № 3 города Касимова:

– На ЕГЭ в качестве экзаменов по выбору я буду сдавать литературу и обществознание. С самого детства люблю русский язык и литературу. Мне очень нравится читать произведения и критические рецензии на них, писать сочинения, знакомиться с этапами жизни и творчества поэтов и писателей. Предмет «Обществознание» интересен тем, что помогает понять, в каком государстве мы живем. Выбор именно этих предметов объясняется еще и тем, что результаты по ним мне необходимы при поступлении в вуз на филологический факультет. Безусловно, подготовка к ЕГЭ занимает много времени и требует немало сил. До ЕГЭ осталось примерно два месяца, и я, кончено, волнуюсь, ведь от результатов экзаменов зависит мое будущее. Свои силы оцениваю вполне неплохо. Я поставила себе цель набрать определенное количество баллов по предметам, и думаю, это выполнимо.