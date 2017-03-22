Вести районов

САСОВО. Заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, министр культуры Виталий Попов и заместитель министра здравоохранения Владимир Грачев побывали в селах Алешино, Саблино, Берестянки, Малый Студенец и поселке Сотницыно, посетили сельские дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, обсудили на месте вопросы ремонта и строительства. В селе Матвеевском представители правительства посетили дом-музей русского писателя-мариниста Алексея Силыча Новикова-Прибоя, которому в марте этого года исполнилось бы 140 лет. Здесь рассматривались вопросы, связанные с проведением юбилея писателя непосредственно на его родине.

КОРАБЛИНО. Выставка, посвященная нашему земляку, священномученику Михаилу Чельцову, открывшаяся в январе в Кораблинской центральной библиотеке, стала передвижной и побывала в других культурных и образовательных учреждениях района. В частности, состоялось ее открытие в Бобровинской сельской библиотеке. Автор выставки – член Союза писателей России Сергей Панферов рассказал о жизни семьи священномученика, сопровождая свой рассказ показом фотографий из семейного архива Чельцовых, иконами и книгами, привел интереснейшие факты биографии протоиерея Михаила Чельцова, прошедшего мученический путь. Так, присутствующие узнали о том, что выдающийся деятель Русской православной церкви Михаил Чельцов является автором более 160 статей, очерков, 18 книг по истории.

СКОПИН. В районе прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». В конкурсе приняли участие школьники. По итогам муниципального этапа победителями стали Олег Калмыков (Ильинская школа), Ангелина Кутловская (Горловская школа), Марина Косырева (Секиринская школа). На пути к главному призу ребята уже преодолели два этапа: школьный и муниципальный. Впереди – региональный и всероссийский этапы.

ШАЦК. Сотрудники Шацкого историко-культурного центра приняли участие в 12-й Международной туристической выставке «ИНТУРМАРКЕТ»-2017», которая проходила в Московском выставочном зале «КРОКУС-ЭКСПО». Они рекламировали туристический потенциал Шацкого района. Любителям туризма предложили новые программы, каталоги: «Регион 62. Шацкий край: туризм и отдых», «Шацкая визитница», «Зарисовки путешественника по шацкому краю». Посетителей угощали шацкими преснушками – выпечкой ООО «Казачий хлеб».

***

Сектор молодежной политики районного управления образования тесно сотрудничает с «Молодой гвардией «Единой России», районной молодежной администрацией, Союзом сельской молодежи, военно-патриотическим отрядом «Юнармия». Совместно они проводят много интересных акций. Сейчас они реализуют проект по благоустройству памятников участникам Великой Отечественной войны. Закупили семена цветов, раздали их в школы. К Дню Победы рассаду цветов высадят на клумбах возле памятников.